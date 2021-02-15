За полгода доступ к 4G-связи получили 7 миллионов украинцев

За январь 2021 года мобильные операторы подключили к высокоскоростному мобильному интернету 2383 населенных пункта.

Из них – в 543 городах и селах, где проживают около 117 400 украинцев 4G появился впервые, передает пресс-служба Министерства цифровой транформации.

"Цель министерства – обеспечить доступ 95% украинцев к интернету. На сегодняшний момент доступ к интернету имеют около в 70% граждан страны", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что с начала реализации проекта LTE900, стартовавшего в июле 2020 года, более 7 млн ​​украинцев, проживающих в 11 800 населенных пунктах, получили 4G. При этом более 2 млн украинцев из 5 600 городов и сел получили такую связь впервые.