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Крупные сети АЗС продолжили повышать цены на автогаз

Новини БізнесЦензор Енергетика Транспорт

Крупные сети АЗС продолжили повышать цены на автогаз

За выходные 12-15 февраля средняя цена сжиженного газа в крупных сетях АЗС в среднем повысилась еще на 15 копеек – до 15,08 грн.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, в сети WOG этот вид топлива подорожал на 30 коп. – до 15,78 грн/л.

На 40 копеек – до 14,85 грн/л – подняла цены сеть AMIC.

Также на 40 коп./л автогаз подорожал на станциях "Автотранс", "Prime" и "Авантаж 7".

Glusco, UPG и Mango подняли цены на 20 коп. – до 14,92 грн/л, 14,85 грн/л и 14,89 грн/л соответственно.

Сети Shell, "БРСМ-Нафта", KLO, BVS, Chipo, SUN OIL и Motto увеличили цифры ценников на автогаз на 10-25 копеек за литр.

С начала января средняя розничная цена автогаза выросла на 22%, или на 2,73 грн за литр, в то время как оптовые цены на ГНС за полтора месяца выросли на 30% (5 850 грн/т), до 24 960 грн за тонну.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  еnkorr


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