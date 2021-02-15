Россия расширила санкционный список украинских компаний (обновлено)

Россия расширила санкционный список украинских компаний с 75 до 84 юрлиц.

Соответствующее постановление подписано премьером РФ Михаилом Мишустиным и опубликовано на портале правовой информации РФ, сообщает БизнесЦензор.

В часности, в обновленный список внесены ООО "Трансшип" и ДП "Трансшип Балк", ООО "Солар стальконструкция", ПАО "Полтавский автоагрегатный завод", ООО "Максима металл сервис", ООО "Краншип", ООО "Донмар", а также панамской Kirgan Holding S.A.

Санкции предусматривают блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России.

Попавшие под российские санкции компании буксирый оператор Donmar (ООО "Донмар"), судостроительный завод "Краншип", стивидорная компания "Трансшип", а также "Трансшип Балк" и "Трансшип-Сервис" входят в международную группу морских компаний "Трансшип групп", работающую с 1992 года.

Бенефициарным собственником "Трансшип групп" и аффилированных компаний является бизнесмен Андрей Иванов (в число собственников компаний группы также входят члены его семьи).

ООО "Трансшип" работает с такими крупными компаниями, как "Каргилл", "Гленкор", "Астон", "Юг Руси", "Луис Дрейфус", "Газпром", "Мечел", "СУЭК", "Метинвест", "Металлоинвест" и другими, отмечает Интерфакс-Украина.

Панамская Kirgan Holding S.A. также связана с группкой компаний "Трансшип групп", является правообладателем торговой марки "Краншип" и учредителем российского ООО "Краншип" (Краснодарский край, г.Темрюк) и, по данным российского реестра судов, "Трансшип" оперирует четырьмя судами KIRGAN.

Как сообщалось, в октябре 2018 года Россия ввела санкции против Украины, которые включают ограничительные меры для 322 физических лиц и 68 юридических лиц.

25 декабря того же года Россия внесла в санкционный перечень еще 245 новых лиц и 7 компаний, в том числе концерн "Укроборонпром" и предприятие "Укрспецэкспорт", ПАО "Центрэнерго", ПАО "Укрэксимбанк" и ПАО "Страховая группа "ТАС".

Под санкции также попали украинские бизнесмены Константин Жеваго, Виктор Пинчук, Александр Ярославский, Константин Григоришин, Андрей Веревский, Юрий Косюк, Виталий Антонов, Алексей Вадатурский, Александр Герега, Филя Жебровская, Глеб Загорий, Степан Ивахив, Владимир Костельман, Геннадий Буткевич, Роман Чигирь, Олег Сотников, Леонид Юрушев, Роман Мацола, Павел Фукс.

В список также вошли руководители крупнейших компаний Украины: гендиректор "Метинвеста" Юрий Рыженков, гендиректор "Смарт-Холдинга" Алексей Пертин, генеральный директор ЧАО "СКМ" Олег Попов и гендиректор телеканала "112 Украина" Егор Бенкендорф.