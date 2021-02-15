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"Укргаздобыча" купила на бирже 60 тонн газового конденсата

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АО "Укргаздобыча" 12 февраля на электронных торгах Украинской энергетической биржи (УЭБ) приобрело 60 тонн газового конденсата.

Об этом говорится в сообщении биржи, передает enkorr.

Ресурс куплен по 7 500 грн/т. Конечный срок поставки – 28 февраля.

Ранее, 25 января, "Укргаздобыча" на УЭБ тоже приобрела 60 тонн газового конденсата.

Основным сырьем для Шебелинского ГПЗ является ресурс собственной добычи. Для дозагрузки завода компания докупает ресурс на внутреннем и внешним рынках.

100% акций "Укргаздобычи" принадлежит НАК "Нафтогаз Украины". В 2019 году компания добыла 14,9 млрд куб. м газа (70,9% от общего объема добычи в стране), 478 тыс. тонн нефти с газоконденсатом.

Компания владеет Шебелинским ГПЗ – одним из двух работающих в стране нефтеперерабатывающих заводов с годовым объемом переработки сырья в районе 500 тыс. тонн.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  enkorr


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