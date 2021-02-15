Объем ипотечных кредитов за год вырос на 3,8 миллиарда, – НБУ

По итогам 2020 года банки выдали ипотечных кредитов на суммы 3,8 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Сообщается, что согласно опросу банков об объемах выданных ипотечных кредитов населению в ноябре и декабре 2020 года, украинцы получили 743 кредита на сумму 521 млн грн.

"По итогам 2020 года банки выдали ипотечных кредитов на сумму 3,8 млрд грн. Это на 36% больше по сравнению с 2019 годом. Опрос банков свидетельствует о том, что рынок ипотечного кредитования является очень концентрированным", – отмечают в НБУ.

Почти 88% новых соглашений (3,3 млрд грн) за 2020 год заключили пять банков.

Также, добавляют в пресс-службе регулятора, в прошлом году вырос средний размер кредита на покупку жилья. Если в 2019 году он составлял около 516 тыс. грн, то в 2020 году – 663 тыс. грн.

"Средний размер ипотечного кредита на покупку первичной недвижимости в 2020 году составил 682 тыс. грн, вторичной – 660 тыс. грн. Результаты опроса показали, что вторичный рынок продолжает существенно преобладать над по количеству и по объему кредитования", – говорится в сообщении.

Доля заключенных ипотечных договоров на покупку жилья на вторичном рынке в 2020 году составила около 85% по объемам от всех новых выдач.

В течение 2020 года средневзвешенная эффективная процентная ставка по новым ипотечным кредитам снизилась. Согласно данным банков в декабре 2020 года средняя ставка ипотечного кредита на вторичном рынке составила 14% (в декабре 2019 – 21,5%).

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в 2020 году выдано в Киеве – 1,5 тыс. договоров на общую сумму 1,4 млрд грн (37% от общей суммы). Далее идут Киевская область – 646 договоров на 605 млн грн, Харьковская область – 617 договоров на 296 млн грн, Львовская область – 345 договоров на 240 млн грн и Днепропетровская область – 388 договоров на сумму 192,6 млн грн.