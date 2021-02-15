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Хмельницкая АЭС со второй попытки запустила энергоблок №2 (обновлено)

Новини БізнесЦензор Енергетика

Хмельницкая АЭС со второй попытки запустила энергоблок №2 (обновлено)

В 9:31 15 февраля энергоблок №2 Хмельницкой атомной электростанции подключен к энергосистеме Украины после завершения ремонтной кампании на месяц раньше, чем планировалось.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

"Это дает дополнительные 1000 МВт к энергосистеме. Мы надеемся, что это решит все вопросы обеспечения нужд Украины в электроэнергии в зимний период", – отметил руководитель "Энергоатома" Петр Котин.

В компании отмечают, что дополнительная мощность в 1000 МВт позволит во время критической нагрузки на ОЭС Украины в зимний период отказаться от импорта из России, к которому страна была вынуждена прибегнуть из-за дефицита угля и аварийных ремонтов на тепловых электростанциях Украины.

Отметим, что реактор был успешно запущен и подключен к энергосистеме Украины со второй попытки: 13 февраля на блоке №2 ХАЭС во время проведения комплексных электрических испытаний, при переводе питания собственных нужд с рабочего на резервное, отключился резервный трансформатор собственных нужд. Реакторная установка (РУ) была остановлена действием аварийной защиты с запуском резервных дизель-генераторов систем безопасности (СБ). 

"Остановка РУ и включение механизмов СБ произошли по причине обесточивания собственных нужд энергоблока №2. Отказов и повреждений основного и вспомогательного оборудования не было. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Радиационная обстановка на энергоблоке №2 и промплощадке в норме и не претерпела изменений", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в связи с похолоданием в Украине зафиксировано самое высокое потребление электроэнергии за последние 6 лет.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  "Энергоатом"


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Живемо на бомбі Божечко помилуй нас від другого Чернобиля.
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15.02.2021 14:48 Відповісти
Лучиной свети,болезный)))) и молись 55 раз в день))
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15.02.2021 14:49 Відповісти
Какая бомба? Это реактор системыВВЕР-их во всем мире больше 400 штук работает. Это надежная схема реактора а не то что РМБК как в Чернобыле. РМБК-они действительно опасные и любая аварийная ситуация в них может привести к повторению Чернобыля. Без АЭС Украина просто умрет. А пеед этим будет вынуждена все деньги татить на закупку электоррэнергии за границей. Я за то чтобы Украина полностью отказалпась от угля а электричество вырабатывала 90% на АЭС а 10%-ветряки и солнечные панели От АЭС отказатся могут позволить себе только очень богатые страны-и это не Украина точно
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15.02.2021 23:14 Відповісти
Он кацап-провокатор-скрепоносец - переживает чтобы главзебил побольше Э/Э в окупанта-параши покупал да и с беларуской губернии параши тоже)).
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15.02.2021 23:26 Відповісти
 
 