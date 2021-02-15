Украина и ОАЭ подписали контрактов на $3 миллиарда

В рамках официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты украинская делегация подписала ряд меморандумов и контрактов на общую сумму от $3 млрд.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В частности, подписаны меморандумы о взаимопонимании между Фондом госимущества Украины и инвестиционным фондом Mubadala. Они направлены на углубление сотрудничества в рамках разработки перспективных инвестиционных проектов и участия эмиратской стороны в программе приватизации государственной собственности в Украине.

Президент Украины отметил, что привлечение инвестиций - это ключ к экономическому росту Украины. В сообщение подчеркнули, что подписание меморандума с государственным инвестиционным фондом Mubadala правительства Абу-Даби о намерениях инвестировать в Украину - очень важный шаг в открытии пути для масштабных инвестиций в Украину из Западной Азии.

Также Министерство цифровой трансформации Украины подписало меморандум с компанией Intelmax Management Consulting, который предусматривает сотрудничество по созданию платформы для обмена интеллектуальной собственностью на основе блокчейна Fantom, который обеспечит повышенную безопасность и прозрачность. Планируется также внедрение блокчейн-технологий в государственные процессы и услуги.

Также стороны подписали документы в области обороны, в рамках которых, в частности, обсуждалась возможность построения совместных заводов за пределами Украины.

Кроме того, подписан меморандум в аграрной сфере, который предусматривает создание агрохаба и трейдинговой компании с целью обеспечения продовольственной безопасности.

Как информирует Офис президента, рассматривается также возможность открытия украинского суверенного фонда для совместных инвестиций.

"Наряду с этим 18 украинских частных компаний, среди которых "Интерпайп", Dragon Capital, ДТЭК, Unit City, EastOne, UMG, Ufuture, Fortior, подписали меморандумы с государственным инвестфондом Mubadala", - отметили в пресс-службе Офиса президента.

Напомним, во время визитиа в ОАЭ генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев подписал соглашения и договоры с Tawazun Economic Council и EDGE Group о расширении военно-технического сотрудничества на общую сумму более $1 млрд.