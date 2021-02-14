На Оболонском острове в Киеве построят развлекательный парк. ФОТО
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В Киевской городской государственной администрации планируют провести капитальный ремонт и работы по благоустройству на Оболонском острове - создать на острове развлекательный парк с несколькими зонами, велодорожками и спортплощадками
В парке будет три зоны отдыха: активная, транзитная и тихая. На острове планируют обустроить пляж, луг, построить набережную с причалом для лодок и плавучий светомузыкальный фонтан, передает ЦТС.
"В основу планировочно-пространственной организации территории положены следующие аспекты: разгрузка парка "Наталка" с помощью нового, пешеходного моста, соединяющего парк с островом", - сказано в документе.
Также в планах столичных властей обустроить закольцованную велодорожку, фудкорт, зону для барбекю, смотровую площадку, установить спортивные и детские площадки.
В конце 2020 года в Киеве уже начали строительство моста-волны, который соединит парк "Наталка" и Оболонский остров.
Мост позволит создать туристический маршрут вокруг залива, который объединяет набережную, парк "Наталка" и новый пляж на острове. Работы планируют завершить до конца августа текущего года.
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Ти вже в новині про мвф обісралось. **лі ти тут забуло?
Децентралізація це така річ що неймовірно збільшує бюджет. Логіка проста. Раніше місцевій владі відкриття бізнесу на її території було зайвим гемороєм що нічого не давав, бо за грошима треба було їхати на поклін в Київ, а там ділили в залежності від кількості населення. Тепер чим більше буде відкрито тим більше податків залишиться на місцях. Що спричинило справжній бум у відновлені та будівництві різних підприємств. А як наслідок росту бюджету. Зараз не зважаючи на втрату території та гори підприємств кількість грошей що збирає держава навіть трохи більше чим було в 2013, хоча враховуючи втрати падіння мало бути значним.
"Ти вже в новині про мвф обісралось. **лі ти тут забуло?" - ты о чем болезное, что у ботофермы виртуальные перемоги не прекращаются, все оппоненты просто изничтожаются по корень диванными воевателями и фанатами мвф и западных "друзей"? Кстати ты бы убогое хоть не срало бы под разными никами ссылаясь на свои "перемоги", не так палило бы ботоферму.
"Децентралізація це така річ що неймовірно збільшує бюджет. Логіка проста. Раніше місцевій владі відкриття бізнесу на її території було зайвим гемороєм що нічого не давав, бо за грошима треба було їхати на поклін в Київ, а там ділили в залежності від кількості населення. Тепер чим більше буде відкрито тим більше податків залишиться на місцях. Що спричинило справжній бум у відновлені та будівництві різних підприємств. А як наслідок росту бюджету" - А вот с этого момента поподробнее, очень хочется увидеть цифры подтверждающие небывалый рост производства с момента оформления неофеодализма в Украине, вот только не нужно писать про новые млять лавочки по несусветным ценам или парки развлечений, они выгоды не приносят, только убытки. А то твои влажные фантазии как-то не подтверждаются данными Держстата и постоянным из года в год данными о падении промпроизводства, сокращением деловой активности, закрытием тех же самых ФОПов, да и просто наглядными примерами пустых помещений магазинов с надписями "аренда" на фасадах. Так что подтверждай свой высер цифрами или вали нахер со своими виртульаными перемогами, потому что я в отличие от вашей ботофермы живу в реальном мире.
" Зараз не зважаючи на втрату території та гори підприємств кількість грошей що збирає держава навіть трохи більше чим було в 2013, хоча враховуючи втрати падіння мало бути значним." - еще раз, твои влажные фантазии хоть как-то подтверждаются цифрами, при этом если ты настолько тупой, что считаешь, что незначительный рост бюджета за счет девальвации курса гривны по отношению к доллару в 3,5раза по сравнению с 2013-м годом (было 8, стало 28) это перемога, то ты еще тупее чем можно было подумать по твоим предыдущим высерам.
З нього можна дізнатись бюджет в доларах. Якщо для тебе це складно то шукається так званий зведений бюджет. І порівнюється. І ми дізнаємось що не зважаючи на втрату економіки Криму, та частини Донецької і Луганської областей в 2020 році податків в доларах було зібрано стільки ж як 2013 році.
Тому поки що на хері ти. Тебе під там тою статтею зачмирили я поржав, хотів був коментар написати но забив і поклав на тебе. Зайшов сюди дивлюсь, а ти і тут нагадив. Вас лівера всюди налазить. Тому це була свята справ, теплої ванни для раша пропагандиста існувати в укр інф просторі не повинно.
"падении промпроизводства" - і xудо6о крім виробництва є інші сфери які приносять податки наприклад сфера послуг, но звідки ж xудо6і шарійовцю про такі складні речі знати. Крім того виробництво до приходу зелічки росло, а тому падіння не значне і його перекрили інші стрімку ростучі завдяки реформам порошенка сфери. А не сунувся б зелічка до того в чому не розбирається то і виробництво б росло.
"Тебе під там тою статтею зачмирили я поржав, хотів був коментар написати но забив і поклав на тебе." - зачмирить по ботовски это написать пару высеров в несколько слов по типу "сам дурак" с разным аккаунтов? Ну тогда я поражен в самое сердце твоей ботовской АНАЛитикой и троллингом.
"крім виробництва є інші сфери які приносять податки наприклад сфера послуг" - быдло решило поиграть в Ыкономиста, для того чтобы сфера услуг работала, нужно где-то брать деньги на эти самые услуги, а значит нужно что-то ПРОИЗВОДИТЬ, или оказывать услуги "на экспорт" (туризм или IT например). Ну ты же тупое быдло видать до сих пор веришь, в то, что если все будут продавать друг другу китайский ширпотреб, то все будут богатыми, не так ли?
"Крім того виробництво до приходу зелічки росло, а тому падіння не значне і його перекрили інші стрімку ростучі завдяки реформам порошенка сфери." - опять влажные фантазии быдла не подтвержденные абсолютно ничем, про реформы шоколадки поржал.
Бюджет тільки Міністерства оборони :
2013 - 18,8 млрд. ₴ (2,4 млрд доларів США)
2019 - 108 млрд. ₴ (4 млрд доларів США)
Крім того це ще не всі витрати на армію. Так як появилась національна гвардія якої не існувало в 2013 році, і куди увійшли всі штурмові добробати. Бюджет НГУ йде від МВС, так ось у НГУ додатково
2019 - 12,893 млрд ₴.
Це навіть не говорячи за збільшення ефективності використання бюджетних коштів в декілька разів.
Тому фарш не позорся, бо реально ним станеш за такі зашквари. Діалог закінчено.