На Оболонском острове в Киеве построят развлекательный парк. ФОТО

В Киевской городской государственной администрации планируют провести капитальный ремонт и работы по благоустройству на Оболонском острове - создать на острове развлекательный парк с несколькими зонами, велодорожками и спортплощадками

В парке будет три зоны отдыха: активная, транзитная и тихая. На острове планируют обустроить пляж, луг, построить набережную с причалом для лодок и плавучий светомузыкальный фонтан, передает ЦТС.

"В основу планировочно-пространственной организации территории положены следующие аспекты: разгрузка парка "Наталка" с помощью нового, пешеходного моста, соединяющего парк с островом", - сказано в документе.

Также в планах столичных властей обустроить закольцованную велодорожку, фудкорт, зону для барбекю, смотровую площадку, установить спортивные и детские площадки.

В конце 2020 года в Киеве уже начали строительство моста-волны, который соединит парк "Наталка" и Оболонский остров.

Мост позволит создать туристический маршрут вокруг залива, который объединяет набережную, парк "Наталка" и новый пляж на острове. Работы планируют завершить до конца августа текущего года.







