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"Укроборонпром" подписал соглашения с Tawazun Economic Council и EDGE Group на $1 миллиард

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Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев подписал соглашения и договоры с Tawazun Economic Council и EDGE Group о расширении военно-технического сотрудничества на общую сумму более $1 млрд.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

Как сообщается, документы были подписаны в рамках официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты.

Согласно сообщению, соглашение с EDGE о военном и техническом сотрудничестве позволит обмениваться передовыми технологиями и развивать их.

"EDGE делает сильный акцент на совместном развитии и сотрудничестве. Подписание этого трехстороннего соглашения демонстрирует наше намерение сотрудничать с ведущими международными компаниями в области оборонной промышленности. Мы в восторге от возможностей, которые открываются для ОАЭ и Украины в сотрудничестве, обмене и получении взаимной выгоды от военного и технического потенциала двух стран", - сказал генеральный и управляющий директор EDGE Фейсал Аль Баннаи.

Зеленский находится с официальным визитом в ОАЭ 14-15 февраля.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Офис президента


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Подписание давно заготовленного соглашения специально откладывалось (1-2-3 месяца?)... И всё это только ради того, чтобы теперь "супербогатое" государство УКРАИНА оплатило чете якобы "нищих" зеленских их увеселительную развлекательную 2-дневную поездку на День влюбленных из холодной Украины в горячие ОАЭ... Год назад с Оманом не срослось, теперь они слегка поумнели и заранее подготовились... Воняет всё это издалека и очень неприятно... КАК ВСЁ, ЧТО ДЕЛАЕТ ЗЕЛЕНЫЕ... Точнее, притворяются, что что-то делают... ЕЖЕДНЕВНАЯ ПЛОХАЯ ПОЗОРНАЯ ПАРОДИЯ... На министров, на депутатов, на преза, на борьбу с коррупцией, кумовством, эпидемией и т.д... Сплошная пародия вместо работы...
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14.02.2021 16:27 Відповісти
 
 