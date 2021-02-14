Air Astana с 22 февраля возобновит рейсы из Киева в Нур-Султан

Авикомпания Air Astana с 22 февраля 2021 года возобновит прерванные весной 2020 года регулярные рейсы Киев-Нур-Султан (Астана)

Об этом сообщили avianews.com в авиакомпании.

Авиаперевозчик будет выполнять полеты раз в неделю по понедельникам. Расписание предусматривает вылеты из Нур-Султана в 20:25 с прилетом в киевский аэропорт "Борисполь" в 20:50. Обратные рейсы из Киева будут вылетать в 21:50 и приземляться в Нур-Султане в 05:55 на следующий день, передает avianews.com.

Air Astana планирует задействовать на маршруте среднемагистральные самолеты Airbus A320. В компоновке авиакомпании они имеют 16 кресел в бизнес-классе и 132 места в эконом-классе.

Минимальная заявленная стоимость авиабилетов из Киева в Нур-Султан и обратно в эконом-классе с учетом перевозки только ручной клади составляет $409. Билет бизнес-класса стоит $989 в обе стороны.

В Air Astana отметили, что рейс Киев-Нур-Султан в столице Казахстана стыкуется с маршрутами в города Казахстана: Атырау, Шымкент, Уральск, Актобе, Усть-Каменогорск, Актау.

Сейчас авиакомпания выполняет прямые рейсы между Киевом и Алматы раз в неделю по субботам.

Казахстан разрешает въезд гражданам Украины, в том числе с целью туризма. Однако при пересечении границы необходимо предъявить документ о сдаче ПЦР-теста на коронавирус. Справка действительна 72 часа и должна подтверждать, что человек не болен.