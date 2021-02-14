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Украинцы с 1 марта смогут записаться на бесплатную вакцинацию от коронавируса

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Украинцы с 1 марта смогут записаться на бесплатную вакцинацию от коронавируса

Украинцы после 1 марта смогут записаться на бесплатную вакцинацию от COVID-19.

Об этом сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы хотим начать запись с 1 марта, потому, что с 1 марта мы будем точно знать объемы поставок вакцин в месяц", - сказал Ляшко, передает Интерфакс-Украина.

По словам Ляшко, записаться на вакцинацию смогут граждане, которые не входят в приоритетные группы, подлежащие вакцинации. При записи граждане в возрасте 18-59 лет будут вноситься в лист ожидания, гражданам старше 60 лет будет назначаться время и место вакцинации.

Ляшко сообщил, что записаться на вакцинацию можно будет тремя способами: через специальный сайт по вакцинации, который откроется в ближайшее время, через электронные очереди у семейных врачей, а также по телефону контакт-центра.

Также в настоящее время изучается возможность записи через приложение "Дия".

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Миня миня запишите!!! и еще Изю и Марыка Вольфовича Изенштеймана!!! буду вам обязан..куда можно приходить?
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14.02.2021 12:31 Відповісти
Приходи завтра второй дом за синагогой. Спросишь Семена Марковича, он будет в курсе дела.
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14.02.2021 12:48 Відповісти
ето когда в четверг после дождика ?
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14.02.2021 13:16 Відповісти
Объемы... Это просто, - 30% тех, которые голосовали в первом туре за это недоразумение, плюс дегенераты, которые уже выстроились в очередь на голосование за рабиновичей, порошенок, тимошенок, тягнышпоков, ну и прочих таких же выродков... На вскидку, - 50% населения таки надо вакцинировать.
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14.02.2021 13:56 Відповісти
 
 