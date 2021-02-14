БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3641 відвідувач онлайн
Новини Влада
2 888 4
законопроєкт (1545) Зеленський (2227) суд (3135) Окружний адмінсуд Києва (152)

Зеленский предложит законопроекты для решения проблем в судебной системе

Новини БізнесЦензор Влада

Зеленский предложит законопроекты для решения проблем в судебной системе

Президент Украины Владимир Зеленский предложит Верховной Раде поддержать законопроекты для решения проблемных вопросов в судебной системе.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

Отмечается, что полномочия Окружного административного суда Киева (ОАСК) будут сокращены.

В случае принятия первого законопроекта все судебные споры, в которых обжалуются акты центральных органов исполнительной власти, государственных регуляторов и любого другого субъекта властных полномочий, которые распространяются на всю территорию Украины, изымаются из исключительной подсудности Окружного административного суда города Киева и будут переданы в Верховный суд как суд первой инстанции. Судом апелляционной инстанции в таких спорах будет Большая палата Верховного суда.

"Такое урегулирование подсудности дел Верховному суду в качестве суда первой инстанции сделает невозможным любые манипуляции с решениями субъектов властных полномочий, которые ранее могли провоцироваться через обжалования в ОАСК", - отмечается в сообщении.

Второй законопроект предусматривает обязательную проверку на добродетель действующих и будущих членов Высшего совета правосудия (ВСП), а также регулирует вопросы деятельности службы дисциплинарных инспекторов в качестве постоянного структурного подразделения секретариата ВСП.

Третьим законопроектом вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях и вводится ответственность за непредоставление информации по запросу дисциплинарного инспектора ВСП.

Президент считает принятие таких законопроектов крайне необходимым и настаивает на скорейшем их рассмотрении.

"Действующее законодательство дает необходимые рамки, чтобы проводить изменения. Но конкретные шаги требуют подтверждения от парламента", - сказал Зеленский.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Офис президента


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вовочка разродился очередной профанацией типа "национальный референдум" или "закон об импичменте", - все это мы уже проходили, и лохов, которые ему все еще аплодируют, осталось мало...
показати весь коментар
14.02.2021 10:41 Відповісти
Ви спочатку хоч одне зробіть ,з Евробляхами розберіться а потім інше починайте..ато ніде порядку нема
показати весь коментар
15.02.2021 08:53 Відповісти
а навіщо ти купляв бляху...треба було куплять машину...а бляхи я предлагаю в чермет..хоть перехрестя перейти буде можна.. ви же крім ціх блях і права купили..вот тіки іздити не купили..
показати весь коментар
15.02.2021 08:59 Відповісти
великий юрист всех времен..самий великий пройдоха на світі..остап бендер еврейского разліву
показати весь коментар
15.02.2021 08:57 Відповісти
 
 