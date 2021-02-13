Украина отстаивает свои позиции на переговорах с МВФ, – Милованов

Украинская сторона на переговорах с Международным валютным фондом твердо отстаивает свою позицию, поэтому процесс согласования и затягивается.

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Тимофей Милованов, передает Укринформ.

"Когда говорим о любом переговорном процессе, надо бы обойтись без очевидных спекуляций. У нас с МВФ постоянно идёт процесс переговорного согласования позиций. Существенных рисков нет. Ситуация абсолютно под контролем. И финансовая - макроэкономическая стабильность поддерживается, системных рисков нет, ситуация с бюджетом нормальная. И переговорная с МВФ", - заявил он.

Как сказал Милованов, украинская сторона работает, прежде всего, в интересах государства и делает все возможное для достижения договорённостей с МВФ.

"В то же время, как в любом переговорном процессе, есть принципиальные вопросы, связанные, в том числе, и с независимостью государственного управления. Которые всегда и делают наши переговоры деликатными и сложными. Каждый отстаивает свою позицию, делает это твёрдо, соответственно, переговоры занимают время", - отметил он.

Милованов назвал эту ситуацию нормальной, добавив, что обеим сторонам нужно найти компромиссы в общих интересах. "В этом и состоит суть переговоров", - резюмировал он.

Напомним, виртуальная миссия Международного валютного фонда (МВФ) в Украине по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by завершилась без принятия положительного результата о таком пересмотре. Об этом сообщил глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман.

"Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продлятся", – говорится в его заявлении в субботу.