За полгода украинские водители оплатили штрафы на 193 миллиона

За период с июня по декабрь 2020 года комплексы автофиксации выявили 1 210 612 нарушений правил дорожного движения.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей страничке в Facebook.

Он добавил, что уже оплачено 1 062 980 штрафов на сумму 192 612 300 грн. При этом 1351 постановление касалось лиц, которые ввезли транспортное средство с иностранной регистрацией.

"Своевременно было уплачено около 83% штрафов, и из них 90% были уплачены по "льготному тарифу", то есть в объеме 50% при уплате в течение 10 банковских дней. С 15 февраля камеры автофиксации начинают фиксировать также нарушения проезда по полосе общественного транспорта", - написал Криклий.

Он добавил, что в 2020 году Мининфраструктуры через Государственное агентство инфраструктурных проектов передало Министерству внутренних дел 220 комплексов автофиксации нарушений правил дорожного движения. В этом году планируется закупить и передать еще 125.

Также министр отметил, что количество нарушений в местах концентрации ДТП, где были установлены камеры, уменьшилось в шесть раз.