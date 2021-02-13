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В Евросоюзе признали успех реформы децентрализации в Украине

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В Евросоюзе признали успех реформы децентрализации в Украине

В докладе Европейского парламента по имплементации Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС одной из самых успешных реформ признана децентрализация.

Также в документе озвучили призыв закончить реформу путем широкого диалога между органами центральной и местной власти, передает Правительственный портал.

"Европарламент приветствует достижения Украины в проведении реформы децентрализации и расширении возможностей местных властей, что является одной из самых успешных реформ на сегодня; признает поддержку U-LEAD и формирование более 1000 территориальных громад; положительно оценивает шаги, принятые с целью децентрализации государственной власти и бюджетов через утверждение нормативно-правовых актов и их практического внедрения; призывает Европейскую комиссию внимательно изучить успешные практики реформы децентрализации в Украине и рассмотреть их практическое внедрение в других государствах", - отмечено в документе.

В свою очередь министр развития общин и территорий Алексей Чернышев заявил, что поддержка и углубление сотрудничества с ЕС является приоритетной задачей Минрегиона.

"Приветствуем призыв Европарламента к изучению нашей реформы децентрализации и применению ее самых успешных практик в других государствах. Минрегион будет способствовать ее популяризации и готов оказать консультативную поддержку относительно особенностей внедрения", – добавил Чернышов.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Правительственный портал


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Там видно вибрали найменше зло, щоб сказати якісь позитивні слова у підтримку та заохочення до реформ.
адже деталізація змін у відношеннях держави та місцевого самоврядування проявляє більше ЦЕНТРАЛІЗАЦІЮ, ніж розширення самостійності місцевих органів влади та віддалення їх від населення.
Не можна назвати ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЄЮ знищення 30 сільрад у районі та утворення 2-3 ОТГ.
З іншої сторони, треба розуміти, що децентралізація повинна будуватися на ЗБІЛЬШЕННІ власних доходів та забезпечення виконання власних функцій, а в Україні із 2020 р. бюджети місцевих органів влади ЗМЕНШИЛИСЯ, доходів не додали, а субвенції забрали (медичну), що потягнуло і зменшення офіційних трансфертів із державного бюджету. Дотації, які давали можливість на місцях оперативно вирішувати фінансування бюджетних установ, замінили СУБВЕНЦІЯМИ.
А за великими числами, доходи місцевих бюджетів як складали 18-20 % у ЗВЕДЕНОМУ бюджеті, так вони і залишилися.
То про яку ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЮ можна вести мову?
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13.02.2021 14:17 Відповісти
Чергові недолугі висновки "старшого брата" про "досягнення" ЗЕбілів в Україні....
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13.02.2021 14:48 Відповісти
Ну взагалі то децентралізація це "досягнення" шоколадки.
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13.02.2021 15:16 Відповісти
Децентрализация страны во время войны и угрозы сепаратизма это преступление против государства, причем навязанное нам извне нашими европейскими и кацапскими "друзьями", интересы которых в данном вопросе чудесным образом совпали (никогда такого не было и вот опять). Ну а про децентрализацию бюджетов и говорить не приходится - для закупки и модернизации вооружения и повышения зарплат в армии во время войны катастрофически не хватает денег, зато в том же самом Харькове цветочные клумбы стоят миллионы гривен с откатами, а в Киеве педалька клычко строит нахрен не нужный стеклянный мост с лопающимися стеклами за десятки миллионов. При этом нужно не забывать, что децентрализацию и федеративный строй той же самой Германии навязали оккупанты после проигрыша во второй мировой войне.
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13.02.2021 15:14 Відповісти
 
 