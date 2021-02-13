В Евросоюзе признали успех реформы децентрализации в Украине
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В докладе Европейского парламента по имплементации Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС одной из самых успешных реформ признана децентрализация.
Также в документе озвучили призыв закончить реформу путем широкого диалога между органами центральной и местной власти, передает Правительственный портал.
"Европарламент приветствует достижения Украины в проведении реформы децентрализации и расширении возможностей местных властей, что является одной из самых успешных реформ на сегодня; признает поддержку U-LEAD и формирование более 1000 территориальных громад; положительно оценивает шаги, принятые с целью децентрализации государственной власти и бюджетов через утверждение нормативно-правовых актов и их практического внедрения; призывает Европейскую комиссию внимательно изучить успешные практики реформы децентрализации в Украине и рассмотреть их практическое внедрение в других государствах", - отмечено в документе.
В свою очередь министр развития общин и территорий Алексей Чернышев заявил, что поддержка и углубление сотрудничества с ЕС является приоритетной задачей Минрегиона.
"Приветствуем призыв Европарламента к изучению нашей реформы децентрализации и применению ее самых успешных практик в других государствах. Минрегион будет способствовать ее популяризации и готов оказать консультативную поддержку относительно особенностей внедрения", – добавил Чернышов.
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адже деталізація змін у відношеннях держави та місцевого самоврядування проявляє більше ЦЕНТРАЛІЗАЦІЮ, ніж розширення самостійності місцевих органів влади та віддалення їх від населення.
Не можна назвати ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЄЮ знищення 30 сільрад у районі та утворення 2-3 ОТГ.
З іншої сторони, треба розуміти, що децентралізація повинна будуватися на ЗБІЛЬШЕННІ власних доходів та забезпечення виконання власних функцій, а в Україні із 2020 р. бюджети місцевих органів влади ЗМЕНШИЛИСЯ, доходів не додали, а субвенції забрали (медичну), що потягнуло і зменшення офіційних трансфертів із державного бюджету. Дотації, які давали можливість на місцях оперативно вирішувати фінансування бюджетних установ, замінили СУБВЕНЦІЯМИ.
А за великими числами, доходи місцевих бюджетів як складали 18-20 % у ЗВЕДЕНОМУ бюджеті, так вони і залишилися.
То про яку ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЮ можна вести мову?