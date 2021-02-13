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Новини Фінанси
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МВФ (1640) транш (244)

Переговоры с МВФ об очередном транше для Украины завершились безрезультатно

Новини БізнесЦензор Фінанси

Переговоры с МВФ об очередном транше для Украины завершились безрезультатно

Виртуальная миссия Международного валютного фонда (МВФ) в Украине по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by завершилась без принятия положительного результата о таком пересмотре.

Об этом сообщил глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман, передает Интерфакс-Украина.

"Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продлятся", – говорится в его заявлении в субботу.

Люнгман напомнил, что миссия работала в период с 21 по 23 декабря и с 11 января по 12 февраля и обсудила с представителями власти Украины прогресс во внедрении мероприятий и реформ, являющихся частью поддержанной соглашением stand-by программы действий власти.

По его словам дискуссии фокусировались на усилении управления Национальным банком; улучшении законодательных и регулятивных основ банковского надзора и финансового оздоровления; мероприятиях, направленных на уменьшение фискального дефицита в среднесрочной перспективе; законодательных инициативах по восстановлению и усилению антикоррупционной инфраструктуры и судопроизводства.

"Дискуссии касались также мероприятий в секторе энергетики", – добавил глава представительства.

Согласно данным агентства, среди проблемных вопросов остается, в частности, принятие закона о Высшем совете правосудия и снятие опасений МВФ в отношении вмешательства в работу НАБУ и САП. Для позитивного результата необходимо также принятие уже внесенных в Верховную раду новых поправок в закон о Нацбанке и банках и отказ от ограничения цен, введенных этой зимой на энергорынке, а также большая ясность в отношении бюджетных планов на 2022 год и аудита COVID-фонда.

Как сообщалось, ранее министр финансов Сергей Марченко заявлял, что не рассматривает вариантов отказа от поддержки Международного валютного фонда, отмечая, что позиция МВФ важна на рынках капитала для внешних заимствований, для получения финансирования от международных партнеров, как Всемирный банк и Еврокомиссия. 

По словам главы Национального банка Кирилла Шевченко, в 2021 году Украина ожидает получить три транша от МВФ на сумму в около $2,2 млрд.

По словам главы Национального банка Кирилла Шевченко, в 2021 году Украина ожидает получить три транша от МВФ на сумму в около $2,2 млрд.

Миссия МВФ начала работу в Украие в онлайн-формате 21-23 декабря прошлого года, после чего был взят перерыв на праздники до 11 января. Неделю назад  работа миссии продлена на 7-10 дней

МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на около $5 млрд с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Топ коментарі
+5
Реформ нет,борьбы с коррупцией нет-поэтому МВФ не дает денег. Смысл их давать если разворуют и чем больше даш-тем быстрее новая власть вгонит Украину в дефолт?
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13.02.2021 14:55
+3
менеше смотри канали медведчука и шария - ето там только ето расказивают что америка диктует цена на газ
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14.02.2021 13:15
+3
Не МВФ підняла ціни на почтачання газу та електроенергії. Олігархи, які привели ВАЗеленського до влади. МВФ вимагає, перш за все, боротися з корупцією. Не розкрадати і прожирати кошти, які вони дають під найменший процент, а використовувати для розвитку.
Приблизно з 3. 45.
"Лютые новости! Окукливание в бункере, рефлексия Зебени, посланный МВФ и эмиратский вояж" https://www.youtube.com/watch?v=KI5aaos4tHg
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14.02.2021 17:01
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Реформ нет,борьбы с коррупцией нет-поэтому МВФ не дает денег. Смысл их давать если разворуют и чем больше даш-тем быстрее новая власть вгонит Украину в дефолт?
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13.02.2021 14:55 Відповісти
Иначе и быть не могло.

Прокинуть МВФ - это не зебилам 2 года в глаза сцать.
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13.02.2021 23:39 Відповісти
Мародеры из мвф опять нам рассказывают какие цены у нас должны быть на газ или какие предприятия нужно раздерибанить? С одной стороны они якобы защищают НАБУ, а с другой все их требования направлены на уничтожение нашей экономики и обнищания народа. При этом как показывает практика сойдутся где-то посередине - поднимут цены на коммуналку для населения, при этом урежут полномочия НАБУ и все будут в выигрыше - мародеры и мвф достигнут своих целей, мародеры из банды зельцмана-бабломлйского-ахметки своих.
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14.02.2021 01:42 Відповісти
З цінами на газ, електроенергію та деребаном підприємств пліснява влада, з коломайским-ахметовим-мертвечуком-фірташем-бойком та іншою шушарою, справляються самостійно.
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14.02.2021 10:08 Відповісти
Якщо б справлялись тоді нашим закордонним "друзям" не треба було б їх підгоняти, мабуть в планах мвф остаточно перетворити Україну в агро-сировинну колонію років за 10, а з такими темпами мародерства наша промисловість протягне ще років 15, і це не влаштовує наших "друзів".
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14.02.2021 16:52 Відповісти
Не МВФ підняла ціни на почтачання газу та електроенергії. Олігархи, які привели ВАЗеленського до влади. МВФ вимагає, перш за все, боротися з корупцією. Не розкрадати і прожирати кошти, які вони дають під найменший процент, а використовувати для розвитку.
Приблизно з 3. 45.
"Лютые новости! Окукливание в бункере, рефлексия Зебени, посланный МВФ и эмиратский вояж" https://www.youtube.com/watch?v=KI5aaos4tHg
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14.02.2021 17:01 Відповісти
МВФ вимагає від нас "ринкових" цін на електроенергію та газ для населення, при цьому прекрасно усвідомлюючи, що ніякого ринку у нас немає, а є декілька олігархів які контролюють ці сектори економіки і через свій монополізм можуть завищувати цін як завгодно. Саме тому у нас одна з найвищих цін на електироенергію в Європі, а якщо порівняти доходи населення та ціни на комуналку то, по цьому співвідношенню ми також будемо у "лідерах". Те ж саме стосується і дерібану ЗЕМЛІ на вимогу мвф, ти вважаєшь, что наші закордонні "друзі" не розуміють чим це все закінчиться для нашої країни та населення? Що землю скуплять олігархи, село остаточно знищать, а ціни на продукти у нас також стануть вище чим у Европі? Давно пора зрозуміти, що у нас немає друзів, що мвф це така собі лайт версія кремля, мета у яких не знищення України як держави, а перетворення нас на агро-сировинну колонію, без шансів на розвиток та майбутнє. При цьому більшість "реформ" які так вітають на заході цілком припадають на цей заданний нам сценарій деградації - децентралізація, у результаті якої Україна перетворюється на купку неофеодальних анклавів з загрозою сепаратизма, "реформа" середньої освіти яка позбавляє можливості жителів сіл та невеликих містечок доступу до повної середньої освіти, і до вищої відповідно, медична "реформа" яка знищує доступ до медицини жителів сіл та невеликих містечок і т.д.
Подивився я це відео, вибач, але це якась рідкісна муйня, з переходом на особистості (я сам це роблю, але я не журналіст), причому аналітики там немає взагалі, це якийсь агітпром накшталт партійних видань.
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14.02.2021 17:34 Відповісти
Херню ты морозишь
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15.02.2021 06:50 Відповісти
Мегакомментарий от бота? Типа высралось, получило три копейки за высер, задача выполнена?
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15.02.2021 17:47 Відповісти
менеше смотри канали медведчука и шария - ето там только ето расказивают что америка диктует цена на газ
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14.02.2021 13:15 Відповісти
Чукча писатель, чукча не читатель??? Специально для аутистов скопирую цитату из статьи - "Для позитивного результата необходимо также принятие уже внесенных в Верховную раду новых поправок в закон о Нацбанке и банках и отказ от ограничения цен, введенных этой зимой на энергорынке, а также большая ясность в отношении бюджетных планов на 2022 год и аудита COVID-фонда." Ну ты не напрягайся, если бы у нас в стране не было бы быдла уверенного что заграница нам поможет,( причем часть страны уверенна что запад нам желает только добра и делает все ради нашего блага, а еще часть страны уверенны в том что кацапы нам братья и напали на нас ради нашего блага) то мы бы не были самой нищей страной Европы деградирующей по всем экономическим и социальным показателям последние 30лет, а значит ты не одинок, таких как ты у нас процентов 90 населения.
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14.02.2021 16:49 Відповісти
Чукча, походу ты, уж сильно выборочно читатель
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15.02.2021 06:51 Відповісти
Что бедолашный , не смогло прочитать даже подчеркнуты и выделенный текст? Понимаю, тебе за это не платят, чтобы что-то там читать и в чем-то разбираться.
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15.02.2021 17:49 Відповісти
ето сайт lenta.ru или какой ти там калл читаеш
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15.02.2021 11:52 Відповісти
Это сайт Цензор нет, или ты вообще затерялся на просторах интернета странный чукотский парень?
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15.02.2021 17:51 Відповісти
Завтра в понеділок доар напевне вже по 35 грн буде... Переговоры с МВФ об очередном транше для Украины завершились безрезультатно - Цензор.НЕТ 1218
Брехливе корумповане продажне ЗЕкодло! Переговоры с МВФ об очередном транше для Украины завершились безрезультатно - Цензор.НЕТ 5685
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14.02.2021 14:57 Відповісти
Миссия виртуальная, и транш тоже будет виртуальный)
А если серьезно, то иного и не предполагалось с подходом властей к выполнению своих обязательств.
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14.02.2021 15:16 Відповісти
Просто миссия МВФ вместо транша показала орган аналогичный тому, которым ЗЕлёносоппельный БлаЗЕнь музицировал на рояле. Разве не смешно?
А если по сути, то в Рейтинге по Индексу восприятия коррупции от Transparency International (Corruption Perceptions Index) по итогам 2020 года Украина заняла позицию 117 (из 179 возможных) в одной группе с Египтом, Свазилендом, Замбией, Непалом и Сьерра-Леоне - ПОЗОРИЩЕ, которое кроме МВФ видит весь мир и, естественно, делает соответствующие выводы.
Получается, что транш МВФ нужен, чтобы, в том числе, кормить абсолютно неэффективные НАБУ, САП, ВАКС, НАЗК, которые уже (нарастающим итогом) просрали десятки миллиардов и никакого результата на выходе.
Ну не ведётся МВФ на видосики.
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14.02.2021 17:33 Відповісти
вот респект гаранту! обещал отказаться от услуг мвф - и отказался! пацан сказал - пацан сделал!
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15.02.2021 08:11 Відповісти
Бідні українські онуки - їм все це з відсотками віддавати або банкрутити Україну. Згадають наші покоління злим і нетихим словом
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15.02.2021 08:54 Відповісти
 
 