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Бывший глава предприятия института имени Патона захватил здание стоимостью 20 миллионов, – прокуратура

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Прокуратура уведомила о подозрении бывшего председателя правления ПАО "Опытный завод сварочного оборудования Института электросварки им. Е.О.Патона", член правления завода и директор одного из юридических лиц, уличенные в организации схемы хищения имущества предприятия в особо крупных размерах и отмывании доходов, полученных преступным путем.

Об сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, должностные лица ПАО "Опытный завод сварочного оборудования Института электросварки им. Е.О.Патона" с использованием служебного положения присвоили объект недвижимости, расположенный по адресу: г.Киев, Саперное поле, д.9а, который принадлежал на праве собственности указанному предприятию путем заключения с подконтрольным обществом договора купли-продажи объекта по заниженной стоимости.

В прокуратуре подсчитали, что сумма подтвержденных убытков вследствие такой сделки составляет более 20 млн грн.

Также бывший председатель правления завода оформил право собственности на вышеуказанный объект непосредственно в свою собственность. В настоящее время проводятся неотложные следственные (розыскные) действия по месту жительства подозреваемых.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Киевская городская прокуратура


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