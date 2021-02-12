Суд отменил оправдательный приговор Труханову
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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) 11 февраля удовлетворила апелляционные жалобы прокуроров САП об отмене приговора Малиновского районного суда города Одессы, который оправдал мэра Одессы Геннадия Труханова и ряд других лиц по так называемому делу завода "КРАЯН".
Кроме того, своим решением суд апелляционной инстанции отменил постановление о закрытии производства в отношении юридического лица, фигурирующего в деле, передает пресс-служба САП.
"Суд учел обнаруженные ошибки, допущенные при принятии решения судом первой инстанции, на которые указывал в апелляционной жалобе прокурор, и постановил удовлетворить апелляционные требования прокурора в полном объеме", – сказано в сообщении.
Постановлением коллегии судей Апелляционной палаты ВАКС дело направлено на новое рассмотрение в Высший антикоррупционный суд.
Указанное постановление вступает в законную силу с момента провозглашения и обжалованию не подлежит, подчеркивают в САП.
Как сообщалось, 9 июля 2019 года Малиновский районный суд города Одессы объявил оправдательный приговор Одесскому городскому голове Геннадию Труханову и другим лицам, которые обвинялись в завладении средств местного бюджета при покупке здания бывшего завода "Краян". САП подала апелляцию на это решение.
Мэра Одессы Геннадия Труханова, нескольких должностных лиц горсовета и предпринимателей обвиняли в завладении 92 млн грн из местного бюджета через покупку здания обанкротившегося завода "Краян" по завышенной стоимости.
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