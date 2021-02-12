Суд отменил оправдательный приговор Труханову

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) 11 февраля удовлетворила апелляционные жалобы прокуроров САП об отмене приговора Малиновского районного суда города Одессы, который оправдал мэра Одессы Геннадия Труханова и ряд других лиц по так называемому делу завода "КРАЯН".

Кроме того, своим решением суд апелляционной инстанции отменил постановление о закрытии производства в отношении юридического лица, фигурирующего в деле, передает пресс-служба САП.

"Суд учел обнаруженные ошибки, допущенные при принятии решения судом первой инстанции, на которые указывал в апелляционной жалобе прокурор, и постановил удовлетворить апелляционные требования прокурора в полном объеме", – сказано в сообщении.

Постановлением коллегии судей Апелляционной палаты ВАКС дело направлено на новое рассмотрение в Высший антикоррупционный суд.

Указанное постановление вступает в законную силу с момента провозглашения и обжалованию не подлежит, подчеркивают в САП.

Как сообщалось, 9 июля 2019 года Малиновский районный суд города Одессы объявил оправдательный приговор Одесскому городскому голове Геннадию Труханову и другим лицам, которые обвинялись в завладении средств местного бюджета при покупке здания бывшего завода "Краян". САП подала апелляцию на это решение.

Мэра Одессы Геннадия Труханова, нескольких должностных лиц горсовета и предпринимателей обвиняли в завладении 92 млн грн из местного бюджета через покупку здания обанкротившегося завода "Краян" по завышенной стоимости.