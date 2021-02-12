"Укроборонпром" поднялся на три позиции в международном антикоррупционном рейтинге

Государственный концерн "Укроборонпром" улучшил свою позицию на 3 пункта в Индексе оборонных компаний" (DCI) программы Transparancy International Defence and Security и достиг лучшего показателя за все время своего существования

Об этом сообщила исполнительный директор Независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны (НАКО) Елена Трегуб, передает Укринформ.

"По результатам индекса можем увидеть, что из 134 компаний 97 имеют неудовлетворительные результаты – у них низкий уровень прозрачности и борьбы с коррупцией. И в этот перечень попал украинский "Укроборонпром", получив 28 баллов из 112. Это низкий уровень в мировом масштабе, но все равно это определенный прогресс", – отметила она.

По словам Трегуб, при оценке в частности проверяли находится ли руководство компании под антикоррупционным контролем, есть ли комплексная политика по борьбе с коррупцией. Также оценивалась публичная информация об оборонных заказчиках и клиентах и как компания освещает свое сотрудничество со странами, в которых есть высокие коррупционные риски.

Кроме того, оценивался уровень поддержки концерном своих сотрудников, в частности, защита обличителей коррупции, где "Укроборонпром" показал низкий рейтинг.

Индекс оборонных компаний (DCI) разработан глобальной антикоррупционной программой Трансперенси Интернешнл Оборона и безопасность (TI-DS). Он измеряет прозрачность и качество этических и антикоррупционных программ в крупнейших мировых оборонных компаниях, а также анализирует публичные обязательства открытости, политик и процедур оборонных компаний в 134 крупнейших мировых оборонных компаниях. Государственный концерн "Укроборонпром" - единственная украинская оборонная компания, представленная в Индексе.

Рейтинг индекса DCI оцениваетс по шкале от А до F, где A – наивысший уровень прозрачности, F – высокий уровень риска коррупции. С результатом в 28 баллов "Укроборонпром" соответствует уровню Е.

Лидерами рейтинга стали Leonardo S.p.A (Италия) и Raytheon Technologies (США). Среди аутсайдеров – CEA Technologies (Австралия) и Zastava Arms (США).

На одном уровне с "Укроборонпромом" оказались Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (Республика Корея), Mitsubishi, Kawasaki Heavy Industries Ltd и Toshiba Infrastructure Systems & Solutions Corporation (Япония), а также General Dynamics (США).