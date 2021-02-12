Киевские школы и детсады снова заработают 15 февраля

Столичные школы и детские сады после закрытие из-за непогоды возобновят работу с понедельника 15 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В КМДА отмечают, что по прогнозам синоптиков, сильные снегопады прекратятся, и на смену им придет морозная погода.

"Здания садиков и школ проверили на подключение тепла, так как ожидается похолодание до -15", – говорится в сообщени.

Также за выходные коммунальные службы настроены преодолеть последствия осадков, поэтому к понедельнику город вернется к привычному ритму жизни.

Напомним, что киевская власть приняла решение решение закрыть учебные учреждения на два дня 10 февраля.