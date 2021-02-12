Интеграция в единый цифровой рынок ЕС увеличит ВВП Украины до 12,1%, – Минцифры

Интеграция Украины в Единый цифровой рынок ЕС – важный шаг на пути к эффективной трансформации Украины.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время рабочего визита в Брюссель, передает пресс-служба Минцифры.

"Интеграция Украины в Единый цифровой рынок ЕС – важный шаг к созданию цифрового государства, над которым уже больше года работает команда министерства. Впервые мы проводим реформы синхронно со странами ЕС", – отметил он.

В сообщении отмечено, что при координации ведомства было проведено исслежование экономических преимуществ от интеграции Украины в ЕЦР ЕС, которое показало возможный рост ВВП Украины до 12,1%.

"В целом, ЕЦР – это политика Евросоюза, которая предусматривает устранение регуляторных барьеров и объединение национальных рынков стран ЕС в единый общеевропейский, что упростит торговлю и ускорит экономическое и социальное развитие", – отметили в пресс-службе.