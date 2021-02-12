Нацбанк увеличил покупку валюты на межбанке до $110 миллионов

Национальный банк Украины (НБУ) за неделю с 8 по 12 февраля увеличил покупку валюты на межбанковском валютном рынке до $110 миллионов.

Как сообщает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

В том числе $70 млн Нацбанк купил в ходе интервенций по единому курсу, еще $40 – в ходе интервенций с выбором лучшей цены.

В целом с начала года регулятор выкупил $240 млн, а продал – $20 млн.

Тем временем, курс гривни насколько ослабился: с 27,7711 грн/$ в начале недели до 27,844 грн/$ по итогам торгов в пятницу, 12 февраля.

Как сообщалось, Национальный банк за неделю с 1 по 5 февраля выкупил в резервы на межбанковском валютном рынке $90 миллионов, тогда как в две предыдущие недели Нацбанк не покупал и не продавал валюту.