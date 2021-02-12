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газ (7460) ліцензія (696) Мелітополь (13) НКРЕКП (1370)

Нацкомиссия впервые аннулировала лицензию поставщика газа из-за злоупотреблений

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Нацкомиссия впервые аннулировала лицензию поставщика газа из-за злоупотреблений

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение аннулировать лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по поставке природного газа компании "Смарт Газ Систем", подавляющее большинство потребителей которой проживают в Мелитополе.

Как сообщает пресс-служба НКРЭКУ, соответствующее решение было принято на заседании 12 февраля в ответ на системное нарушение лицензиатом требований законодательства и лицензионных условий.

В частности, по результатам внеплановой проверки было установлено, что компания без получения заявлений включала в свой реестр бытовых потребителей, оператором газораспределительных систем которых является другой поставщик газа.

"По результатам проверки было обнаружено грубое нарушение лицензионных условий. На примере этой компании все другие лицензиаты должны понимать, что рынок природного газа создан и все реформы происходят для внедрения конкуренции на рынке и свободного выбора поставщика. Поэтому такие действия, повлекшие принудительный переход потребителя, являются недопустимыми. В дальнейшем Комиссия будет также аннулировать лицензии в случае грубых нарушений лицензионных условий", – отметила член НКРЭКУ Оксана Кривенко.

В Комиссии отметили, что клиенты "Смарт Газ Систем", которые до 1 марта не успеют выбрать нового поставщика природного газа, автоматически перейдут на обслуживание к поставщику "последней надежды" и будут обеспечены природным газом по цене, не установленной Кабином предельной цены.

"Смарт Газ Систем" поставляла газ для жителей Мелитопольского района Запорожской области, ее владельцем в госреестре указано ПАО "Мелитопольгаз", бенефициаром последнего записан гражданин КНР Нг Чинг Ю.

Автор: Михайло Орлюк
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убрали фирташу конкурентов?
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12.02.2021 20:24 Відповісти
Какому Фирташу, этим давно еще с 18 года заправляет Ахметка...
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13.02.2021 08:52 Відповісти
О! Ось і добрі партнери-китайці "намалювались". І вони всі такі! Всі до одного і гнати китайців з України потрібно ссаними тряпками...
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13.02.2021 07:31 Відповісти
очередная лапша для народа...
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13.02.2021 08:46 Відповісти
почему, это все реально!
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13.02.2021 19:30 Відповісти
Щось написали не приходячи до тями: "В частности, по результатам внеплановой проверки было установлено, что компания без получения заявлений включала в свой реестр бытовых потребителей, оператором газораспределительных систем которых является другой поставщик газа.Источник: https://biz.censor.net/n3247668"
Оператором газорозподільних систем не може бути постачальник газу, ці функції відокремлені , юр особи різні (як правило формально).
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13.02.2021 11:47 Відповісти
гражданину КНР Нг Чинг Ю от Мелитопольгаза в лице ООО "Смартгазсистем" осталось слюну глотать!
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13.02.2021 19:29 Відповісти
МОШЕНИКИ ЗІ ВСЬОГО СВІТУ НАС ГРАБУЮТЬ, ХТО І ЗА СКІЛЬКИ ДАЄ ХЛІБНІ МІСЦЯ ІНОЗЕМЦЯМ ДЛЯ ГРАБУНКУ УКРАЇНИ
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15.02.2021 07:20 Відповісти



UA and EU



@v_manyatko

·23 ч

Украинцы платят за доставку газа к дому в 20 раз больше, чем Газпром Украине за транзит - Гаврилечко
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13.02.2021 19:50 Відповісти
шахраі шахраями поганяють бо для зеленоі мерзоти украіна чужа
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15.02.2021 11:05 Відповісти
 
 