"СЕТАМ" ищет партнера для продажи арестованных активов иностранцам

Государственное предприятие "СЕТАМ" Министерства юстиции ищет международного партнера для продвижения и продажи активов, выставленных на продажу через площадку OpenMarket, за пределами Украины.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"Решение привлечь компанию принто в связи с расширением рынка продаж и углублением сотрудничества с украинскими банками. На нашего партнера будет положено обязательство продвижения аукционов для инвесторов, маркетинг и представительство предприятия на встречах за границей", – заявил генеральный директор "СЕТАМ" Александр Мамро.

Также отмечается, что с 2015 года на OpenMarket было проведено почти полмиллиона электронных аукционов на 14,1 млрд грн. Более 20 банков сотрудничают с предприятием по продаже балансовых активов.

Для них было организовано и проведено более тысячи успешных аукционов и продано имущества на сумму около 3,5 млрд грн в рамках добровольной продажи. При этом 55% лотов продано с приростом цены, что позволило дополнительно заработать более 150 млн грн.