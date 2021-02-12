БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1795 відвідувачів онлайн
Новини ФінансиТранспорт
2 908 17
Бориспіль (692) вакцина (886) ЄІБанк (256)

Украина одолжила 320 миллионов евро на закупку вакцин и модернизацию "Борисполя"

Новини БізнесЦензор Фінанси Транспорт

Украина одолжила 320 миллионов евро на закупку вакцин и модернизацию

Украина получит 50 млн евро от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на закупку вакцин для населения и современного холодильного оборудования для сети центров вакцинации.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"Только что подписали соответствующие договоренности с президентом ЕИБ Вернером Хойером в штаб-квартире банка в Люксембурге. Средства будут выделены с уже имеющегося проекта "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины", – написал премьер.

Глава правительства добавил, что ЕИБ также выделит Украине 270 млн эвро на модернизацию международного аэропорта "Борисполь".

"Средства будут направлены на улучшение энергоэффективности, авиационной безопасности и операционной стойкости аэропорта. Сотрудничество с ЕИБ позволит увеличить пассажиропотк до 56 млн в 2040 году", – отметил Шмыгаль.

Как сообщалось, 50 млн евро кредитных средств ЕИБ будут направлены на закупку вакцин и оборудования для обеспечения холодовой цепочки, а также логистики. 

В "Борисполе" за счет кредитных средств на сумму 270 млн евро планируется профинансировать строительство новой взлетно-посадочной полосы с обустройством ее радио и светотехническим оборудованием, системы рулежных дорожек, аварийно-спасательной станции, очистных сооружений, трансформаторных подстанций и станций для хранения специальных жидкостей, площадки для защиты воздушных судов от обледенения, площадки для гонки двигателей воздушных судов и других объектов инженерной инфраструктуры.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Telegram


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+8
растратить ковидный фонд, и брать кредит на вакцины. афигеть
показати весь коментар
12.02.2021 21:04
+8
Проте, Верховний суд дозволив компанії Ахметова не гасити борг перед "Укренерго" на 426 мільйонів.
показати весь коментар
12.02.2021 23:10
+5
эти тв..ри этот Борисполь каждые три года модернезируют а он пустой на половину
показати весь коментар
12.02.2021 17:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
уже ктото катается на новом мерседесе
показати весь коментар
12.02.2021 17:17 Відповісти
эти тв..ри этот Борисполь каждые три года модернезируют а он пустой на половину
показати весь коментар
12.02.2021 17:21 Відповісти
бабки на ветер и на распил
показати весь коментар
12.02.2021 19:26 Відповісти
вип терминал маловат для *избранных*, да и мебель заменить нужно)
показати весь коментар
14.02.2021 15:08 Відповісти
растратить ковидный фонд, и брать кредит на вакцины. афигеть
показати весь коментар
12.02.2021 21:04 Відповісти
Проте, Верховний суд дозволив компанії Ахметова не гасити борг перед "Укренерго" на 426 мільйонів.
показати весь коментар
12.02.2021 23:10 Відповісти
Что больше всего у Зельца получается-так это увеличивать госдолг Украины. Причем эти отдолженные деньги растворятся в карманах коррупционеров в основном
показати весь коментар
13.02.2021 14:20 Відповісти
Хтось може популярно пояснити, чому держборг росте, а нам дають ще і ще, коли повернення нема? (максімум перекредитуванням?)
показати весь коментар
13.02.2021 19:35 Відповісти
в мвф такие же рюкзаковы сидят... помните строскана и историю с черной красавицей?...
показати весь коментар
14.02.2021 15:06 Відповісти
_____страна Брехунов и Попрошаек !
показати весь коментар
14.02.2021 16:25 Відповісти
Мля, все время в долг и все время проценты
показати весь коментар
14.02.2021 16:46 Відповісти
Третий раз напишу)))) удаляйте,зебанаты)) Украдут и эти бабки,как ковыдный фонд - воровство и сдача Украины кацапам выща мэта зебилоидов.
показати весь коментар
15.02.2021 00:56 Відповісти
І під який процент кредит? У скільки разів дорожче за МВФ?
показати весь коментар
15.02.2021 03:25 Відповісти
Не одолжила, а взяла в долг, что далеко не одно и тоже.
показати весь коментар
15.02.2021 09:22 Відповісти
 
 