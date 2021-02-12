Суд признал памятником киевский особняк, снесенный ради строительства высотки

Шестой апелляционный админсуд оставил без рассмотрения иск ООО "Скайпроджект" об отмене приказа Министерства культуры от 15 сентября 2010 года, которым объект культурного наследия "Особняк" по ул. Лабораторной, 9-Б был внесен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

Об этом свидетельствует постановление суда от 2 февраля, пишут Наші гроші.

Суд установил, что Минкульт внес в Госреестр "Особняк" по ул. Лабораторной, 9-Б как объект культурного наследия местного значения (охранный номер 628-Кв).

В мае 2017 года ООО "Ковчег" продало это здание площадью 276,4 кв. м компании "Скайпроджект". Последняя утверждает, что в 2018 году также решила продать это здание, и в процессе подготовки документов узнала, что "Особняк" является памятником архитектуры и градостроительства местного значения.

Не соглашаясь с приказом Министерства культуры "Скайпроджект" обратился в суд, требуя его отмены. Дело рассматривается в судах с осени 2018 года. В августе 2020 года Окружной админсуд Киева иск фирмы удовлетворил и отменил приказ Минкультуры.

Однако апелляционный суд с таким решением не согласился. Во-первых, суд указал на нарушение процедуры отчуждения памятника по ул. Лабораторной, 9-Б. А именно – стороны не получили обязательного согласование Департамента охраны культурного наследия КГГА на продажу здания. Кроме того, после покупки достопримечательности новый владелец "Скайпроджект" не заключил охранный договор с Департаментом.

Во-вторых, апелляционный суд пришел к выводу о пропуске "Скайпроджектом" срока обращения в суд с данным иском. Приказ Минкульта с февраля 2013 года опубликован на официальном сайте министерства, то есть указанные обстоятельства еще с 2013 года были общеизвестными и находились в открытом доступе.

Таким образом, "Скайпроджект", подав иск в октябре 2018 года, пропустил 6-месячный срок для такого обращения. А это является основанием для оставления его без рассмотрения. Что апелляционный суд и сделал 2 февраля этого года, при этом отменив решение ОАСК.

Напомним, указанная памятка по ул. Лабораторная, 9-Б в 2019 году была снесена для застройки.

Как известно, на участках общей площадью 1,15 га, занимающих квартал между ул. Большая Васильковская, 91-93, ул. Предславинская, 16-22 и ул. Лабораторная, 9-11, строится многофункциональный комплекс Metropole.

Сначала заказчиком строительства было ООО "Ковчег", которое в 2017-2019 годах заменило ООО "Скайпроджект".

Владельцем ООО "Скайпроджект" является владелец корпорации "Альтис-Холдинг" Александр Глимбовский. Его дочь Екатерина Глимбовская в 2020 году безуспешно баллотировалась в Киевсовет от ВО "Батькивщина". Ее муж – Роман Насиров, бывший руководитель ГФС Украины, обвиняемый по "газовому" делу НАБУ. В 2017 году совладельцем ООО "Скайпроджект" вместе с Александром Глимбовским был фонд "Финансист", бенефициарным владельцем которого был Вагиф Алиев.