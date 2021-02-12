Суд признал памятником киевский особняк, снесенный ради строительства высотки
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Шестой апелляционный админсуд оставил без рассмотрения иск ООО "Скайпроджект" об отмене приказа Министерства культуры от 15 сентября 2010 года, которым объект культурного наследия "Особняк" по ул. Лабораторной, 9-Б был внесен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.
Об этом свидетельствует постановление суда от 2 февраля, пишут Наші гроші.
Суд установил, что Минкульт внес в Госреестр "Особняк" по ул. Лабораторной, 9-Б как объект культурного наследия местного значения (охранный номер 628-Кв).
В мае 2017 года ООО "Ковчег" продало это здание площадью 276,4 кв. м компании "Скайпроджект". Последняя утверждает, что в 2018 году также решила продать это здание, и в процессе подготовки документов узнала, что "Особняк" является памятником архитектуры и градостроительства местного значения.
Не соглашаясь с приказом Министерства культуры "Скайпроджект" обратился в суд, требуя его отмены. Дело рассматривается в судах с осени 2018 года. В августе 2020 года Окружной админсуд Киева иск фирмы удовлетворил и отменил приказ Минкультуры.
Однако апелляционный суд с таким решением не согласился. Во-первых, суд указал на нарушение процедуры отчуждения памятника по ул. Лабораторной, 9-Б. А именно – стороны не получили обязательного согласование Департамента охраны культурного наследия КГГА на продажу здания. Кроме того, после покупки достопримечательности новый владелец "Скайпроджект" не заключил охранный договор с Департаментом.
Во-вторых, апелляционный суд пришел к выводу о пропуске "Скайпроджектом" срока обращения в суд с данным иском. Приказ Минкульта с февраля 2013 года опубликован на официальном сайте министерства, то есть указанные обстоятельства еще с 2013 года были общеизвестными и находились в открытом доступе.
Таким образом, "Скайпроджект", подав иск в октябре 2018 года, пропустил 6-месячный срок для такого обращения. А это является основанием для оставления его без рассмотрения. Что апелляционный суд и сделал 2 февраля этого года, при этом отменив решение ОАСК.
Напомним, указанная памятка по ул. Лабораторная, 9-Б в 2019 году была снесена для застройки.
Как известно, на участках общей площадью 1,15 га, занимающих квартал между ул. Большая Васильковская, 91-93, ул. Предславинская, 16-22 и ул. Лабораторная, 9-11, строится многофункциональный комплекс Metropole.
Сначала заказчиком строительства было ООО "Ковчег", которое в 2017-2019 годах заменило ООО "Скайпроджект".
Владельцем ООО "Скайпроджект" является владелец корпорации "Альтис-Холдинг" Александр Глимбовский. Его дочь Екатерина Глимбовская в 2020 году безуспешно баллотировалась в Киевсовет от ВО "Батькивщина". Ее муж – Роман Насиров, бывший руководитель ГФС Украины, обвиняемый по "газовому" делу НАБУ. В 2017 году совладельцем ООО "Скайпроджект" вместе с Александром Глимбовским был фонд "Финансист", бенефициарным владельцем которого был Вагиф Алиев.
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