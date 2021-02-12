"Укравтодор" заплатит за строительство полтора километра дороги 290 миллионов

Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области 9 февраля заключила договор с ООО "Автомагистраль-Юг" на строительство участка автодороги государственного значения М-04 Знаменка - Луганск - Изварино (на Волгоград через Днепр и Донецк) на участке обхода Днепра от трассы Н-08 протяженностью 1,53 км за 293,35 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе ProZorro.

Кроме "Автомагистрали-Юг" на тендер, прошедший 15 декабря, подали заявки "Онур Конструкцион Интернешнл" и "Ростдорстрой". По результатам их конкуренции на аукционе цена тендера от ожидаемой стоимости в 312,69 млн грн уменьшилась на 6%.

Согласно условиям договора, завершит ьработы "Автомагистраль-Юг" должна до конца 2021 года.

На время проведения работ подрядчик должен обустроить временную дорогу из шлакового щебня. Нижний слой из фракции 40-70 мм при толщине 15 см, верхний слой - фракции 20-40 мм толщиной 15 см.

Согласно протоколу согласованных цен на материальные ресурсы, шлаковый щебень в среднем на 24% дешевле чем щебень из натурального камня. Например, щебень шлаковый 20-40 мм М 1000 и более в смете указан по 493 гривен за кубометр, а щебень такой фракции из натурального камня у подрядчика стоит 644 грн за куб. м.

За последний год "Автомагистраль-Юг" получила восемь тендеров по трассе М-04 от САД в Днепропетровской области, по которым заключила соглашений в целом на 4,47 млрд грн.

ООО "Автомагистраль-Юг" официально принадлежит одесситам Олегу Наливанному и Валерию Короткову. Фактический контроль над компанией осуществляет бизнесмен Александр Бойко, основатель фирмы "Дорожник-97", которая является крупнейшим поставщиком строительных материалов и техники для "Автомагистрали-Юг".

В 2020 году "Автомагистраль-Юг" выиграла подрядов на 33,95 млрд грн.