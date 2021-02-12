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Верховный суд разрешил компании Ахметова не гасить долг перед "Укрэнерго" на 426 миллионов

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Верховный суд разрешил компании Ахметова не гасить долг перед

Верховный суд 4 февраля отказался удовлетворить кассационную жалобу "Укрэнерго" и оставил без изменений решение судов предыдущих инстанций по делу, в котором госкомпания пыталась взыскать с "ДТЭК Западэнерго" 425,8 млн грн задолженности.

Свои исковые требования "Укрэнерго" обосновало ненадлежащим исполнением ответчиком условий договора о предоставлении услуг по передаче электроэнергии от 4 октября 2019 года в части оплаты за предоставленные услуги, передает Finbalance.

При этом "ДТЭК Западэнерго" отмечало, что совершило оплату стоимости услуг по передаче электроэнергии, однако лишь в части стоимости услуг, которые были потреблены компанией для собстенных нужд.

По мнению ответчика, "Укрэнерго" не имело права включать объемы экспорта элетроэнергии в объемы услуги, так как их включение не предусмотрено условиями заключенного договора.

Верховный суд среди прочего указал, что постановление НКРЭКУ, которым было установлено обязательство касательно оплаты услуг передачи при экспорте, "не могло быть применено, так как изначально было остановлено, а потом признано противоправным и недействительным (по требованию "ДТЭК Западэнерго") в рамках административного судопроизводства (по делу №640/3041/20) с момента его приянтия".

Отметим, что 22 сентября 2020 года Хозсуд города Киева отказался удовлетворить иск "Укрэнерго" к ООО "Д.Трейдинг" (конечный бенефициар – Ринат Ахметов) по делу о взыскании 651 млн грн задолженности по договору о предоставлении услуг по передаче электроэнергии.

Согласно судебным материалам, ООО "Д.Трейдинг" отмечало, что при экспорте не должно оплачивать услугу по передаче электроэнергии, так как это, по его мнению, "противоречит условиям договора и требованиям действующего законодательства".

Кроме того, 17 ноября 2020 года Хозсуд города Киева удовлетворил иск ООО "Д.Тейдинг" и обязал "Укрэнерго" прекратить выставлять счета за услуги при экспорте электроэнергии и включать соответствующие услуги в первичные документы, которым оформляются услуги по передаче электроэнергии.

Как сообщалось, компании группы ДТЭК Рината Ахметова еще осенью 2018  года пересали оплачивать услуги передачи электроэнергии, предоставляемые государственной компанией "Укрэнерго".

В ДТЭК заявляли, что этот вопрос не урегулирован должным образом в Кодексе системы передачи и не соответствует нормам ЕС. При этом ДТЭК с помощью судов добился отмены решения Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных (НКРЭКУ), согласно которому экспортеры электроэнергии обязаны оплачивать услуги ее передачи.

Напомним, тариф на передачу НЭК "Укрэнерго" используется для того, чтобы собрать средства для оплаты зеленых тарифов. Компании ДТЭК Ахметова является крупнейшим владельцем "зеленых" солнечных и ветровых электростанций, работающих по высочайшему в Европе тарифе.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Finbalance


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Топ коментарі
+22
Ах какая неожиданная новость!!!
А почему нет новостей что госкомпании или госбанки выиграли суды у Ахметки? Это действительно была бы не просто новость, а сенсация.
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12.02.2021 17:13
+16
дамбасятам на гуманитарные пакеты бобло надо -- эту тварь медики и педагоги не интересуют --- и еще штук пять негров в бразилии купить для ..шахтера.. да зарплату полтора лимона баксов им платить --- да пару замков во франции --- короче дамбасский ..патриот.. а еще ляшку на партию радикальных ********** . так что расходы у ахмета большие --- еле концы с концами сходятся
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12.02.2021 21:07
+15
Українські суди майже щоденно працюють проти України. Повигоняйте отих продажних судей, найміть адвокатів, над якими вони знущаються! Не можна так знущатися над державою!
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12.02.2021 17:16
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12.02.2021 16:40 Відповісти
Ах какая неожиданная новость!!!
А почему нет новостей что госкомпании или госбанки выиграли суды у Ахметки? Это действительно была бы не просто новость, а сенсация.
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12.02.2021 17:13 Відповісти
Зря что-ли олигархи привели к власти свою куклу? Теперь и имеют страну по полной и не стесняясь.

Верховный суд разрешил компании Ахметова не гасить долг перед "Укрэнерго" на 426 миллионов - Цензор.НЕТ 3381
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13.02.2021 19:52 Відповісти
Українські суди майже щоденно працюють проти України. Повигоняйте отих продажних судей, найміть адвокатів, над якими вони знущаються! Не можна так знущатися над державою!
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12.02.2021 17:16 Відповісти
Ось де зарплати українських лікарів і тд.
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12.02.2021 17:57 Відповісти
дамбасятам на гуманитарные пакеты бобло надо -- эту тварь медики и педагоги не интересуют --- и еще штук пять негров в бразилии купить для ..шахтера.. да зарплату полтора лимона баксов им платить --- да пару замков во франции --- короче дамбасский ..патриот.. а еще ляшку на партию радикальных ********** . так что расходы у ахмета большие --- еле концы с концами сходятся
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12.02.2021 21:07 Відповісти
Супер точно, друже+
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14.02.2021 09:44 Відповісти
Судня реформа в дії. Верховный суд разрешил компании Ахметова не гасить долг перед "Укрэнерго" на 426 миллионов - Цензор.НЕТ 2919
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12.02.2021 18:21 Відповісти
Ага, реформа яку успішно провів портнов за неповних два роки презеденства тупоголового непорозуміння із кривого рогу.
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12.02.2021 20:24 Відповісти
Ну, це ж продовження папєрєдніх нестримних реформи всього на світі...
https://dejure.foundation/news/sudova-reforma-stala-prokliattiam-poroshenka-interviu-z-zhernakovym
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14.02.2021 14:32 Відповісти
Що ж народ заплотить ,головне що б олігарх не збіднів ,корупція ,олігархи і корупційні судди це найбільша біда України ,країна не розвиваєтся ,деградує і жоден президент чи парламент навіть не намагалися щось змінити.
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12.02.2021 18:39 Відповісти
Самий безгрішний, мов Господь, Ахметов!
Аве тобі! Аве твоєї репутації! Аве батьку, що зачав тебе!
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12.02.2021 19:37 Відповісти
Вы имеете в виду Кучму ?
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14.02.2021 08:54 Відповісти
Я свічку не тримав
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14.02.2021 10:25 Відповісти
Яка несподіванка! Філантропи ахметов і каломойша саджали у крісло преза тупоголове посьміховисько заради того аби програвати суди?! Ви в це вірите? І я не вірю! Тому бидло, що сходило на вибори по-приколу, не заслуговує нові школи і садочки, відремонтовані лікарні і дороги. воно має платити за пріколи! А ахметов знає куди витратити 400млн.
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12.02.2021 20:32 Відповісти
Резиденція бельгійських королів на Лазуровому узбережжі дороге задоволення.
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12.02.2021 20:45 Відповісти
Ляшко ау! вышел из комы?
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12.02.2021 21:01 Відповісти
Наступного разу вже з вами скотами ніхто гратися не буде в смітєві баки та зеленки. Будете висіти на стовпах! І смердіти.
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12.02.2021 21:30 Відповісти
Да скільки разім ми вже це все чули, а досі ніхто не висить, тєрпіли просто тікають з країни, або терплять.
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14.02.2021 01:34 Відповісти
Як би то так(
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14.02.2021 09:47 Відповісти
Ахматову все можно(((((
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12.02.2021 21:42 Відповісти
У фопів заберуть.....,зебіли хренові.....
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13.02.2021 01:16 Відповісти
Ну да , с нас последнюю шкуру сдерут и за передачу , и за абонплату , и за воздух заплатим , а вот им - венценосным , вечная индульгенция и все бесплатно!
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13.02.2021 01:52 Відповісти
суды все работают на олигархов. в Украине нет судов! нужно такие суды проводить в Европе!
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13.02.2021 05:38 Відповісти
я так понимаю, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, населению можно не гасить долги за коммуналку. всё правильно? Верховный суд разрешил компании Ахметова не гасить долг перед "Укрэнерго" на 426 миллионов - Цензор.НЕТ 1070
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13.02.2021 18:22 Відповісти
Вот как раз с населения ахметка будет выдавливать все до копейки , а считают они как маланцы - все в свою сторону , ты как не считай - будешь должен ( - Два сольда + два сольда будет пять сольдов , правильно Буратитно ? - Правильно.)
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13.02.2021 19:37 Відповісти
Наш люд і ці борги проплатить! Ахметка молодець!!!
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13.02.2021 19:46 Відповісти
А чому б не грабувати, якщо ми тєрпіли все терпимо.
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14.02.2021 01:32 Відповісти
Хорошенькое дело! Значит, население ОБЯЗАНО оплачивать транспортировку энергоносителей, А ДТЭК аХМЕТОВА- НИТ? Это с чего ж так суд порешал?!!
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13.02.2021 19:47 Відповісти
Портнов так сказал.
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13.02.2021 19:53 Відповісти
Ну если САМ пОРТНОВ сказал, то и возразить нечего... САТАНА ПРАВИТ БАЛ!
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13.02.2021 20:16 Відповісти
Знову "бізнес" жінок, бабусь, котів ти "суддів " з ВС піде в гору й принесе прибуток у декілька млн.!
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13.02.2021 21:27 Відповісти
"Всьо для фронта, всьо для пабєди" - такий лозунг запанував в сталінській комуністичній імперії під час ДСВ - і він направду діяв !!!
"Все - для олігархів, все - во ім'я олігархів" - такий лозунг невідворотньо діє в Україні вже років зо 28, і не знати, коли він сконає (точно можна сказати: тоді, як не супові набори, пляшки спиртного та пожовані купюри перестануть бути стимулом явки українців на виборчі дільниці).
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14.02.2021 00:06 Відповісти
"Напомним, тариф на передачу НЭК "Укрэнерго" используется для того, чтобы собрать средства для оплаты зеленых тарифов. Компании ДТЭК Ахметова является крупнейшим владельцем "зеленых" солнечных и ветровых электростанций, работающих по высочайшему в Европе тарифе." - ахметка поимел нас два раза только на этой части большой энергетической аферы, и это лишь малая часть того как грабят и уничтожают страну олигархи. При этом мародеры продолжают нам впаривать байки, про то, что прихватизация принесет стране прибыль и процветание. Можно даже предположить, что после того как олигархи скупят нашу ЗЕМЛЮ, то цены на продукты питания у нас будут так же самыми высокими в Европе.
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14.02.2021 01:30 Відповісти
Український народ має повне право знищити цього куЧмового байстрюка-щура, який винен у сотнях смертей людей і продовжує безкарно жирувати на тілі українців.
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14.02.2021 09:43 Відповісти
Браво! Маладцы ! Плебс за все заплатит!
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14.02.2021 14:27 Відповісти
Экспорт э/э есть , услуга по передаче тоже есть, а вот оплата услуги по перелаче э/э на экспорт противоречит законодательству и условиям договора, так если оплата за услугу противоречит закону надо не платить судям и Зеленскому зарплату ,но в оличиие от услуги по передаче, народ услугу по нормальному управлению государством не получает, а деньги и превилегии при том немалые власть получает, а результат не то что бы нулевой , он отрицательный по сути одно вредительство,потому надо и отключить услугу по передаче э/э на экспорт, как делает Ахметов не подключая мелких и средних производителей Зе э/э , для того что бы не допустить падения цены и "отмывать" бюджет вместе с властью,получая субсидии в размере 24 миллрд.в год.на свой бизнес при этом воровство возведя в ранг закона подписаный Зеленским, а населению твердят, что вакцины Pfizer, для Украины в достаточных объемах не будет,потому, что Украина держава бідна,как получилось и с Будапештским меморандумом, потому, что для стран третьего мира по сути олигархических колоний предусмотрены вакцины с побочными явлениями как Астра-Занека и других стан производителей.
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14.02.2021 15:01 Відповісти
Ну причем здесь Зеленский! 😁😁😁😁😁
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14.02.2021 17:28 Відповісти
а иначе и не могло быть..
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15.02.2021 06:46 Відповісти
А шо так можно 🙄,я тоже хочу ,что бы мне списывали долги по коммуналке 🤔🤫🙄
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15.02.2021 07:22 Відповісти
 
 