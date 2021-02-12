Рыночные цены на электроэнергию подскочили за месяц на 40%

Средневзвешенная цена купли-продажи электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в первой декаде февраля составила 1703,88 грн за МВт-ч (без НДС), что на 41% выше, по сравнению с первой декадой января, и на 15% выше, чем в январе в целом.

Как сообщает пресс-служба госпредприятия "Оператор рынка", средневзвешенная цена электроэнергии на РСВ в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭС) выросла за первую декаду февраля по сравнению с аналогичным периодом января на 47,8% ‒ до 1698,79 грн за МВт-ч, в Бурштынском энергоострове – на 10,75%, до 1753,83 грн за МВт-ч.

На внутрисуточном рынке средневзвешенная цена электроэнергии за 10 дней февраля составила 1835,22 грн/МВт-ч), что на 63,75% выше первых 10 дней января и на 23,41% больше, по сравнению с январем в целом.

В частности, в ОЭС Украины средневзвешенная цена электроэнергии на внутрисуточном рынке за первую декаду февраля составила 1 835,79 грн за МВт-ч, что на 63,88% выше, если сравнивать с аналогичным периодом января. В "Острове Бурштынской ТЭС" средневзвешенная цена составила 1 755,01 грн за МВт-ч, это на 8,97% выше, по сравнению с первой декадой января.

При этом общий объем купли-продажи электроэнергии на РСВ в Украине увеличился по сравнению с 10 днями января на 20,95% ‒ до 972 058,4 МВт-ч. На внутрисуточном рынке (ВСР) объем торгов увеличился на 40,17% против аналогичного периода января и составил 172 878,3 МВт-ч.

Как сообщалось, из-за похолодания в начале января в Украине зафиксировано самое высокое потребление электроэнергии за последние 6 лет.



