Расходы на восстановление Донбасса оценили в $21 миллиард, – Резников

Потери от оккупации территорий Донбасса составляют 375 млрд грн, а траты на восстановление превышают $21 млрд.

Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает Укринформ.

"По расчетам экспертов Центра экономических стратегий, потери только в Донецкой и Луганской областях составляют 375 млрд грн, и это без учета стоимости активов, коротые находятся на оккупированных территорий", – сказал он во время публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии-2030 на тему "Реинтеграция временно оккупированных территорий Украины".

Кроме того, по его словам, по оценке Венского международного института, траты на восстановление Донецкой и Луганской областей превышают $21 млрд. Специфика подконтрольной территорий этого региона кроме недостатков, которые существуют по всей Украине, имеют и специфические черты – это не способствующий имидж безопасности, риск обострения военного конфликта, отсутствие доступа к кредитам, разрушенные традиционные рынки сбыта.

К тому же, отмечает Резников, государственные шахты – убыточные, транзитные пути – разорваны, а Мариупольский порт потерял грузопоток. Кроме этого, значительное минное загрязнение территорий, запрет на авиаперелеты и сложная логистика. По словам министра, это пугает бизнесменов.