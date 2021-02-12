"Укргаздобыча" выплатила шведской Misen 1,3 миллиарда компенсации по решению арбитража (обновлено)

Шведская компания Misen Enterprises AB получила $47,06 млн (1,31 млрд грн по текущему курса НБУ) от государственной "Укргаздобычи" по решению Стокгольмского арбитража в споре о доле в имуществе совместной деятельности (СД).

Как сообщает пресс-служба Misen, средства были выплачены в соответствии с постановлением Киевского апелляционного суда от 5 января 2021 года.

Cогласно сообщению, еще 1 млн грн получила другая подконтрольная ей компания – ООО "Карпатыгаз".

В Misen уточнили, что "Укргаздобыча" также удержала из суммы выплат в пользу шведской компании 15% или 236,11 млн грн в качестве налога на прибыль нерезидента.

"Эта компенсация отражает долю Misen Enterprises AB и ООО "Карпатыгаз" в затратах на замену оборудования, находящегося в совместном владении в соответствии с соглашением №3. Однако эта компенсация не отражает действующую стоимость доли Misen Energy AB на момент введения непомерного налога на недропользование для СД, что привело к прекращению действия соглашения о СД. Misen Energy AB и частично принадлежащие ей дочерние компании сохраняют за собой все права в этом отношении", – отмечается в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе "Укргаздобычи" сообщили, что компания получило полный контроль над газовыми скважинами и компрессорными станциями, находившихся в совместной деятельности (СД) с ООО "Карпатыгаз" и Misen Enterprises AB.

"Активы перешли в собственность "Укргаздобычи" на условиях компании, которые она отстояла в Стокгольмском арбитраже. Так, во время арбитражного спора "Карпатыгаз" и Misen Enterprises AB претендовали на долю в 50,01% в совместной деятельности. Но в соответствии с требованиями "Укргаздобычи" суд уменьшил ее более чем вдвое –до 23,9117%", – подчеркивают в компании.

В "Укргаздобыче" уточнили, что конечную сумму компенсации за эту долю определили финансовые эксперты компании "Эрнст энд Янг", и она меньше расчетов стоимости в соответствии с другими возможными методиками.

"Компрессорные станции, которые находились в совместной деятельности, компримируют более 40% газа "Укргаздобычи". Теперь мы сможем в полной мере использовать их как часть единой системы наземной инфраструктуры компании" . За счет вывода этих объектов на оптимальные режимы работы мы также сможем оптимизир, – отметил директор дивизиона "Нафтогаз Разведка и Добыча" Александр Романюк.





Как сообщалось, ранее "Укргаздобыча" выплатила Misen около 2,8 млн евро судебных издержек по арбитражному спору.

Согласно отчету группы "Нафтогаз" за первое полугодие 2020 года, по результатам решения Арбитражного института торговой палаты Стокгольма группа планирует выплатить ООО "Карпатыгаз" и Misen компенсацию за увеличение доли в имуществе СД в размере 1,8 млрд грн.

Как сообщалось, ранее Арбитражный суд торговой палаты Стокгольма постановил, что все имущество совместной деятельности должно быть передано в собственность "Укргаздобычи", которая в свою очередь должна выплатить сумму компенсации "Карпатыгазу" и Misen Enterprises AB.

"Укргаздобыча" еще осенью 2015 года заявляла, что "Карпатыгаз" и его акционер Misen отказываются выполнять обязательства в рамках СД. По данным "Укргаздобычи", Misen за период действия СД внесла только $3,68 млн инвестиций, при этом капитализация "Карпатыгаза" за период СД составила 1,5 млрд грн (за счет добычи более 700 млн кубометров ежегодно из 110 скважин "Укргаздобычи").

Некоторые исследования и СМИ связывают Misen с Дмитрием Фирташем и Юрием Бойко, однако в самой компании эту информацию отрицают.

"Укргаздобыча", 100% акций которой принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

Misen Enterprises AB является дочерней компанией Misen Energy AB, штабквартира которой находится в Швеции.