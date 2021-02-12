Украина и Евросоюз договорились об обмене информацией для борьбы с мошенничеством

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова и генеральный директор Европейского бюро по противодействию мошенничеству (OLAF) Вилле Итала подписали соглашение об административном сотрудничестве.

Как сообщает Евроинтеграционный портал, документ составлен в контексте Соглашения об Ассоциации и создает правовое основание для общей работы двух органов по борьбе с мошенничеством и другой незаконной деятельностью против финансовых интересов Евросоюза.

"Налаживая сотрудничество с такими структурами как Интерпол, Европол и Европейское бюро по противодействию мошенничеству, мы расширяем возможности для эффективной работы правоохранительных органов Украины и ЕС. Мы открыли новую страницу нашего сотрудничества, углубив обмен информацией с OLAF для общей борьбы с мошенничеством со средствами ЕС", – заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Соглашение об административном сотрудничестве позволяет Офису генпрокурора и OLAF эффективнее обмениваться информацией, придерживаясь правил конфиденциальности и защите данных.

Отмечается, что соглашения с OLAF об административном сотрудничестве обеспечивают практическую основу для работы с соответствующими органами власти в странах, которые не входят в ЕС, и с международными организациями. Бюро имеет более 40 таких договоров с партнерами по всему миру. Миссия OLAF заключается в выявлении, расследовании и прекращении мошенничества со средствами ЕС.