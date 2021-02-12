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SkyUp откроет два новых маршрута из Киева в Германию

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SkyUp откроет два новых маршрута из Киева в Германию

Авиакомпания SkyUp открыла продажи билетов на два новых рейса в Германию - из Киева в Ганновер и Нюрнберг.

Оба маршрута будут обслуживаться с 30 мая 2021 года с частотой два раза в неделю. В Ганновер SkyUp будет летать по четвергам и воскресеньям, в Нюрнберг - по средам и воскресеньям, передает avianews.com.

Минимальная заявленная цена авиабилетов в направлении Киев-Ганновер составит 1 297 грн, из Ганновера в Киев - 1 330 грн.

Авиабилеты Киев-Нюрнберг стоят минимум 1 084 грн, а в направлении Нюрнберг-Киев - 1 495 грн.

Минимальный тариф включает перевозку только ручной клади. В самолет можно взять один чемодан с габаритами до 55х40х20 см и весом до 9 кг.

SkyUp уже имеет необходимые права для полетов из Киева в Ганновер и Нюрнберг. Комиссия Госавиаслужбы одобрила заявку авиакомпании на заседании 30 декабря 2020 года.

В настоящее время анонсированная маршрутная сеть SkyUp из Киева в Германию включает семь городов: Берлин, Ганновер, Нюрнберг, Гамбург, Дюссельдорф, Мюнхен, Штутгарт.

Перед покупкой авиабилетов следует учитывать, что въезд туристов может быть запрещен на момент предполагаемого вылета. Также авиакомпания имеет право изменить расписание и отменить рейсы. Если она это сделает за две недели до вылета, то может не выплачивать компенсацию, а только вернуть деньги за неиспользованный билет.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  avianews.com


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Ты берешь с трудом отпуск на две недели, а компания отменяет рейс! Класс!
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12.02.2021 21:37 Відповісти
 
 