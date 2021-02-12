Шмыгаль заявил о планах сотрудничества по исследованию космоса с Люксембургом

Украина заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с Люксембургом в сфере космической деятельности, IT-технологий, кибербезопасности и возобновляемых источников энергии.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече со своим люксембургским коллегой Ксавье Беттелом, передает пресс-служба правительства.

Шмыгаль отметил, что Люксембург использует инновационные подходы к развитию национальной космической деятельности. В частности в ноябре 2020 в партнерстве с Европейским космическим агентством был создан Европейский инновационный центр по вопросам космических ресурсов.

"Украина готова наладить стабильное сотрудничество с Люксембургским космическим агентством. Мы заинтересованы в двустороннем сотрудничестве в области исследования космоса и использования космических ресурсов, в том числе и в рамках международного проекта "Артемида", в который наше государство присоединилось в ноябре прошлого года", – сказал премьер.

Глава украинского правительства напомнил, что Украина имеет длительную историю космической деятельности и ценный опыт в реализации международных космических проектов, развитую научно-техническую школу и технологические возможности для развития взаимовыгодного сотрудничества.

Премьер Украины предложил своему коллеге проработать вопрос подписания Меморандума о взаимопонимании с Украиной о сотрудничестве в космической сфере для обмена опытом и информацией.

Как сообщалось, ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский сообщил, что Украина предварительно выбрала американскую компанию SpaceX Илона Маска для запуска в декабре 2021 года спутника дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) "Сич 2-30 (2-1)" и в настоящее время ведет технические переговоры с ней.