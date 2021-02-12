Комиссия по азартным играм выдала еще две лицензии на работу онлайн-казино

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей приняла решение выдать еще две лицензии еще две лицензии на проведение азартных игр казино в интернете ООО "Геймдев" и ООО "Париматч".

Соответствующие решения Комиссия приняла на заседании 10 февраля.

В пресс-службе ведомства уточнили, что компании должны заплатить за лицензию в течение 10 дней после получения уведомления.

Согласно данным госреестра юрлиц, ООО "Геймдев" зарегистрировано в Киеве в декабре 2019 года. Основателями компании стали "Шторм интернешнл менеджмент сервич БВ" (Нидерланды) и АО "Закрытыв недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Декарт". Обе организации имеют одинаковые доли акций – по 50%. Конечными бенефициарами компании указаны украинец Руслан Нонка и гражданин Великобритании БоЭттчер Майкл Пол

ООО "Париматч" зарегистрировано в Киеве в ноябре 2019 года. Его конечным бенефициарным владельцем через кипрскую "Фирстпм ентертеймент лтд" указана Екатерина Белорусская.

Как сообщалось, 2 февраля КРАИЛ выдала ООО "Спейсикс" первую лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет. Уже 9 февраля в Государственный бюджет поступило 23,4 миллиона гривен от выдачи лицензии.