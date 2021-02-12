Нацбанк упростит оформление корпоративных платежных карточек

Национальный банк Украины намерен расширить возможности применения корпоративных платежных карточек. Для этого регулятор планирует осовременить и усовершенствовать требования законодательства по эмиссии платежных карточек и их использования бизнесом.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

В частности, Национальный банк планирует четко определить, что:

бизнес имеет право самостоятельно определять перечень лиц, которые смогут использовать корпоративные платежные карточки для расчетов;

перевод, инициированный с использованием платежной карты, для зачисления средств на счет получателя, является безналичным расчетом.

Кроме того, регулятор планирует упростить получение платежной карты доверенным лицом/представителем физического лица-владельца счета.

Так, предполагается предоставить возможность составлять доверенность на получение платежной карты в отделении банка.

Соответствующие изменения содержит проект постановления правления Национального банка Украины "О внесении изменений в Положение о порядке эмиссии электронных платежных средств и осуществления операций с их использованием", который регулятор предлагает к обсуждению общественности и бизнес-сообщества. Замечания и предложения к проекту принимаются до 17 марта 2021 года на почтовый и электронный адрес Национального банка Украины.