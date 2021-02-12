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Зеленский хочет запустить спутник "Сич" ракетой Илона Маска, – вице-премьер

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Зеленский хочет запустить спутник

Украина предварительно выбрала американскую компанию SpaceX Илона Маска для запуска в декабре 2021 года спутника дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) "Сич 2-30 (2-1)" и в настоящее время ведет технические переговоры с ней.

Об этом сообщил вице-премьер, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, передает Интерфакс-Украина.

"У нас реально есть окно запустить аппарат в декабре с помощью иностранного оператора – в данном случае SpaceX, с которым мы сейчас сотрудничаем с точки зрения совместимости аппарата с ракетой-носителей", – сказал Уруский.

По словам вице-премьера, соответствующее решение было принято президентом.

Уруский уточнил, что работа со SpaceX идет интенсивно и в ближайшее время будет понятно, принципиально возможно ли совместить украинский спутник с ракетоносителем SpaceX.

Вице-премьер отметил, что на сегодняшний день спутник практически готов.

"Он требует конечного анализа и эксплуатационных проверок технической готовности к запуску", – пояснил он.

Уруский добавил, что лично побывал в Днепре на "Южмаше", где проверил реальное состояние космического аппарата.

Он напомнил, что последний раз дистанционный спутник зондирования земли Украина запускала 10 лет назад, поэтому запуск нового спутника будет выдающимся событием.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский в начале этого года, комментируя сообщение Маска об общении с семьей Сергея Королева, пригласил американского бизнесмена и основателя космической компании SpaceX посетить музей космонавтики им.Королева в Житомире.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Топ коментарі
+2
какое наблюдение - спутник не для того призначен или все только и ждут вовку-шмарклю с его "спутником"?)) клоуну просто нужен ПИАР для лохов.. особенно на фоне зашкваров во ВСЕХ сферах..
Впервые (!) за долгое время зеленский выразил соболезнование по повоlу гибели украинского воина на Донбассе. Тема "обострение военной ситуации" вдруг зазвучала в речах Зеленского и Ермака.
Почему?
Все очень просто. ЕС почти в ультимативной форме потребовало реальной борьбы с "... широко распространенной коррупцией .." (пункт J REPORT on the implementation of the EU Association Agreement with Ukraine ), Борелль "Мы также продолжаем настаивать на полном расследовании махинаций с Приватбанком, которое произошло 6 лет назад" Учитывая, что генеральный прокурор Венедиктова второй месяц задерживает вручения подозрений по делу о выводе денег из Приватбанка его бывшими владельцами, Зеленскому только и остается выставлять себя жертвой агрессии России в надежде что простят ему прошлые и нынешние шалости. Но судя по всему время прощений закончилось. Наступает время расплат.
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12.02.2021 14:45
+1
Важно что хочет Маск, и совершенно неважно, что может зеленский.
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12.02.2021 13:57
+1
Так это ж сколько денег надо будет заплатить Маску за то, чтобы зачлось? Это ж Россию нужно будет продать, чтобы Маск рассмотрел такое предложение, Думаю, на меньшее он не согласится
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12.02.2021 14:15
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Давно пора в прямом эфире наблюдать из космоса за оккупированными территориями и направлять целеуказание..
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12.02.2021 13:17 Відповісти
какое наблюдение - спутник не для того призначен или все только и ждут вовку-шмарклю с его "спутником"?)) клоуну просто нужен ПИАР для лохов.. особенно на фоне зашкваров во ВСЕХ сферах..
Впервые (!) за долгое время зеленский выразил соболезнование по повоlу гибели украинского воина на Донбассе. Тема "обострение военной ситуации" вдруг зазвучала в речах Зеленского и Ермака.
Почему?
Все очень просто. ЕС почти в ультимативной форме потребовало реальной борьбы с "... широко распространенной коррупцией .." (пункт J REPORT on the implementation of the EU Association Agreement with Ukraine ), Борелль "Мы также продолжаем настаивать на полном расследовании махинаций с Приватбанком, которое произошло 6 лет назад" Учитывая, что генеральный прокурор Венедиктова второй месяц задерживает вручения подозрений по делу о выводе денег из Приватбанка его бывшими владельцами, Зеленскому только и остается выставлять себя жертвой агрессии России в надежде что простят ему прошлые и нынешние шалости. Но судя по всему время прощений закончилось. Наступает время расплат.
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12.02.2021 14:45 Відповісти
----
уровень *********** зеленского - натянуть два броника (в т.ч. и на встречу с Папой Римским) и пиарится на запуске никому не нужного спутника.. ракетой Маска))
Не украинской, а именно РАСКРУЧЕННЫМ брендом SpaceX (клоун уже мечтает как на мысе Канаверал будет "запускать рОкету!" )
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12.02.2021 14:47 Відповісти
Да тихо вы со своим выкладками техническими! Вдруг он сам полетит в ракете---хоть отдохнём чуть. А там иди знай. Улететь одно---а вот вернутся---как карта ляжет!
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12.02.2021 16:47 Відповісти
а зеленский туда влезет в етот спутник ?
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12.02.2021 15:40 Відповісти
Чувак, у тебя зелефобия. Перестань жрать шоколадки Рошэн. У спутников различное предназначение, в том числе шпионаж. В школе хреново учишься.
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12.02.2021 18:47 Відповісти
Галантерейщик и кардинал это сила!(с)
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12.02.2021 13:48 Відповісти
Важно что хочет Маск, и совершенно неважно, что может зеленский.
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12.02.2021 13:57 Відповісти
еще более удачным будет предложение илону маску называть успешно запущенные спутники - украинскими...
бо сич жеж может потерпеть неудачу, а маску, в случае согласия, зачтется
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12.02.2021 14:11 Відповісти
Так это ж сколько денег надо будет заплатить Маску за то, чтобы зачлось? Это ж Россию нужно будет продать, чтобы Маск рассмотрел такое предложение, Думаю, на меньшее он не согласится
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12.02.2021 14:15 Відповісти
Этот прием в маркетинге называется "паразитирование на сильном бренде".
Слабый бренд (Зе) примазывается к сильному бренду (Маск) и поднимает свою стоимость в глазах клиентов, не вкладывая при этом ни копейки в улучшение качества и в продвижение.
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12.02.2021 14:57 Відповісти
А зєлєнскій також улетить?))
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12.02.2021 15:25 Відповісти
Клоун опять обкурился какой-то гадостью?
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12.02.2021 15:32 Відповісти
айкос з героїном-

від батька до сина... Зеленский хочет запустить спутник "Сич" ракетой Илона Маска, – вице-премьер - Цензор.НЕТ 6379
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12.02.2021 16:02 Відповісти
в Азербайджане использовали спутники на войне .. зеленый помпа -дур нашел свой

" термос " ! !!! а на Вильху и Нептун , сокол300 денег нет !!! как говорит Остап " идиот "
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12.02.2021 19:03 Відповісти
Вместо того, чтобы добавить пенсии. У зеленого передозировка.
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14.02.2021 11:44 Відповісти
 
 