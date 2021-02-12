Зеленский хочет запустить спутник "Сич" ракетой Илона Маска, – вице-премьер
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Украина предварительно выбрала американскую компанию SpaceX Илона Маска для запуска в декабре 2021 года спутника дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) "Сич 2-30 (2-1)" и в настоящее время ведет технические переговоры с ней.
Об этом сообщил вице-премьер, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, передает Интерфакс-Украина.
"У нас реально есть окно запустить аппарат в декабре с помощью иностранного оператора – в данном случае SpaceX, с которым мы сейчас сотрудничаем с точки зрения совместимости аппарата с ракетой-носителей", – сказал Уруский.
По словам вице-премьера, соответствующее решение было принято президентом.
Уруский уточнил, что работа со SpaceX идет интенсивно и в ближайшее время будет понятно, принципиально возможно ли совместить украинский спутник с ракетоносителем SpaceX.
Вице-премьер отметил, что на сегодняшний день спутник практически готов.
"Он требует конечного анализа и эксплуатационных проверок технической готовности к запуску", – пояснил он.
Уруский добавил, что лично побывал в Днепре на "Южмаше", где проверил реальное состояние космического аппарата.
Он напомнил, что последний раз дистанционный спутник зондирования земли Украина запускала 10 лет назад, поэтому запуск нового спутника будет выдающимся событием.
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский в начале этого года, комментируя сообщение Маска об общении с семьей Сергея Королева, пригласил американского бизнесмена и основателя космической компании SpaceX посетить музей космонавтики им.Королева в Житомире.
Будь ласка, зачекайте...
Впервые (!) за долгое время зеленский выразил соболезнование по повоlу гибели украинского воина на Донбассе. Тема "обострение военной ситуации" вдруг зазвучала в речах Зеленского и Ермака.
Почему?
Все очень просто. ЕС почти в ультимативной форме потребовало реальной борьбы с "... широко распространенной коррупцией .." (пункт J REPORT on the implementation of the EU Association Agreement with Ukraine ), Борелль "Мы также продолжаем настаивать на полном расследовании махинаций с Приватбанком, которое произошло 6 лет назад" Учитывая, что генеральный прокурор Венедиктова второй месяц задерживает вручения подозрений по делу о выводе денег из Приватбанка его бывшими владельцами, Зеленскому только и остается выставлять себя жертвой агрессии России в надежде что простят ему прошлые и нынешние шалости. Но судя по всему время прощений закончилось. Наступает время расплат.
уровень *********** зеленского - натянуть два броника (в т.ч. и на встречу с Папой Римским) и пиарится на запуске никому не нужного спутника.. ракетой Маска))
Не украинской, а именно РАСКРУЧЕННЫМ брендом SpaceX (клоун уже мечтает как на мысе Канаверал будет "запускать рОкету!" )
бо сич жеж может потерпеть неудачу, а маску, в случае согласия, зачтется
Слабый бренд (Зе) примазывается к сильному бренду (Маск) и поднимает свою стоимость в глазах клиентов, не вкладывая при этом ни копейки в улучшение качества и в продвижение.
від батька до сина...
" термос " ! !!! а на Вильху и Нептун , сокол300 денег нет !!! как говорит Остап " идиот "