Зеленский хочет запустить спутник "Сич" ракетой Илона Маска, – вице-премьер

Украина предварительно выбрала американскую компанию SpaceX Илона Маска для запуска в декабре 2021 года спутника дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) "Сич 2-30 (2-1)" и в настоящее время ведет технические переговоры с ней.

Об этом сообщил вице-премьер, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, передает Интерфакс-Украина.

"У нас реально есть окно запустить аппарат в декабре с помощью иностранного оператора – в данном случае SpaceX, с которым мы сейчас сотрудничаем с точки зрения совместимости аппарата с ракетой-носителей", – сказал Уруский.

По словам вице-премьера, соответствующее решение было принято президентом.

Уруский уточнил, что работа со SpaceX идет интенсивно и в ближайшее время будет понятно, принципиально возможно ли совместить украинский спутник с ракетоносителем SpaceX.

Вице-премьер отметил, что на сегодняшний день спутник практически готов.

"Он требует конечного анализа и эксплуатационных проверок технической готовности к запуску", – пояснил он.

Уруский добавил, что лично побывал в Днепре на "Южмаше", где проверил реальное состояние космического аппарата.

Он напомнил, что последний раз дистанционный спутник зондирования земли Украина запускала 10 лет назад, поэтому запуск нового спутника будет выдающимся событием.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский в начале этого года, комментируя сообщение Маска об общении с семьей Сергея Королева, пригласил американского бизнесмена и основателя космической компании SpaceX посетить музей космонавтики им.Королева в Житомире.