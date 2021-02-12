Фонд гарантирования утвердил инструкцию о защите прав и интересов вкладчиков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц утвердил инструкцию о порядке осуществления им защиты прав и охраняемых законом интересов вкладчиков с целью улучшения информирования вкладчиков о своих правах, а также о существующей системе гарантирования вкладов.

Об этом говорится в сообщении Фонда.

Согласно документу, для удобства клиентов банков, на официальных сайтах финучреждений должны содержаться примерные договоры для каждого вида банковского счета и депозита и цены банковских услуг, процентов и тарифов банка касательно заключения договоров. При этом в отдельном разделе сайта финучреждения должна быть собрана информация о функционировании системы гарантирования вкладов физических лиц, там должна находиться скан-копия свидетельства участника Фогда, информация о сумме предельного возмещения (200 тыс. грн), а также ссылки на официальный сайт Фонда.

Фонд также создал на своем сайте отдельный раздел "Защита прав вкладчиков", в котором собраны полезные советы для вкладчиков, в том числе шпаргалка при выборе депозита и объяснение сути Р2Р-кредитования и возможных рисков для потребителей.