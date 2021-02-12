В пункте пропуска на границе в Румынией восстанавливается пропуск транспорта и пешеходов

С сегодняшнего дня, 12 февраля, согласно решению правительства Румынии от 11 февраля 2021 №140, сняты карантинные ограничения по перемещению легкового, пассажирского транспорта и пешеходов в пункте пропуска "Исакча".

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Учитывая то, что в Румынии действует режим чрезвычайной ситуации, въехать на территорию соседнего государства могут следующие категории лиц:

члены семьи граждан Румынии;

члены семьи граждан других государств-членов ЕС, Европейского экономического пространства или Швейцарии, которые имеют право на проживание на территории Румынии;

лица, имеющие долгосрочные визы, вид на жительство или документ эквивалентный виду на жительство, выданный компетентными органами или другой эквивалентный документ, выданный компетентными органами других государств, согласно законодательству ЕС;

лица, которые въезжают в Румынию с профессиональной целью, что подтверждается полученными визой, видом на жительство или иным эквивалентным документом, медицинские работники, исследователи в области медицины, медицинские работники гериатрической помощи, а также перевозчики и другие категории персонала, задействованного в транспортировке товаров, что обеспечивает такие перевозки;

аккредитованный в Румынии дипломатический, консульский персонал, персонал международных организаций и члены их семей, военный персонал, или персонал, который может обеспечивать гуманитарную помощь;

лица в режиме транзита, в том числе репатриированные в рамках получения консульской защиты;

пассажиры, путешествующие из императивных мотивов;

лица, нуждающиеся в международной защите или по другим гуманитарным причинам, лица, на которых распространяются положения Регламента (ЕС) № 604/2013 Европейского парламента и Совета от 26 июня 2013 года, устанавливающий критерии и механизмы для определения государства-члена ответственного за рассмотрение заявления о международной защите, представленной в одном из государств-членов выходцам из третьей страны или лица без гражданства и лица, возвращенные на основании соглашений о реадмиссии;

иностранцы и лица без гражданства, которые путешествуют с целью обучения;

иностранцы и ЛБГ, высококвалифицированные работники, если их трудоустройства необходимо с экономической точки зрения, и деятельность не может быть отложена или проводиться за рубежом

иностранцы и ЛБГ, трансграничные работники, сезонные сельскохозяйственные работники, персонал морского и речного транспорта;

члены международных спортивных делегаций, участвующие в спортивных соревнованиях, организованных на территории Румынии, согласно закону;

члены съемочных групп кинематографических или аудиовизуальных продуктов, технический и актерский персонал, участвующий в культурных событиях на территории Румынии на основе договорных отношений, что подтверждается соответствующими официальными документами.

Путешественники с собой должны иметь отрицательный результат теста ПЦР, сделанній не позднее 48 часов и подтверждения необходимости въезда или транзита, а также желаемый перевод на румынский язык.

Для въезда в Украину и транзита необходим отрицательный результат теста ПЦР, сделанній не позднее 48 часов для путешествующих в Украину, страхования для покрытия лечения от COVID на территории Украины (только для иностранцев), подтверждение необходимости въезда с целью транзита без ПЦР теста с обязательным выездом из государства в течение 2-х суток (только для иностранцев).