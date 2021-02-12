"Укрзализныця" за год выплатила больше 1 миллиарда зарплат сотрудникам в простое

"Укрзализныця" в 2020 году направила более 1 млрд грн на выплату зарплат своим работникам, находившихся в простое. Железнодорожникам выплачивались 100% окладов/тарифных ставок.

Об этом говорится в сообщении компании.

"В то время, когда другие компании из-за введения локдауна в стране были вынуждены увольнять свои работников, "Укрзализныця" около 40% железнодорожников перевела в простой и выплачивала им 100% оклада. Поэтому железнодорожники, находясь дома, продолжали получать существенно больший доход, чем предусмотрено действующим законодательством во время простоя. По ст. 113 КЗоТ действует гарантия государства по оплате времени простоя не по вине работника из расчета не ниже 2/3 тарифной ставки установленного работнику оклада. Это минимальный заработок, который должен получить работник в случае простоя учреждения", - сказано в сообщении.

Таким образом компании удалось сохранить коллектив и обеспечить социальную защиту своих работников.

Кроме того, в 2020 году "Укрзализныця" перечислила около 130 млн грн на поддержку своих сотрудников через профсоюзы в рамках действующих коллективных договоров. Руководство призывает профсоюзы пересмотреть подходы к использованию этих средств в пределах уставных целей и сосредоточиться на программах социально-бытового благополучия железнодорожников.