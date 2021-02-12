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Госгеонедр на аукционе продала девять лицензий за 32 миллиона

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Госгеонедр на аукционе продала девять лицензий за 32 миллиона

Государственная служба геологии и недр Украины по итогам прошедшего в четверг II аукциона 2021 года продала девять специальных разрешений на недропользование за 31,72 млн грн при их стартовой стоимости 3,48 млн грн

Об этом говорится в информации Госгеонедр.

Согласно результатам аукционов, в частности, лицензию на добычу каменного угля на участке закрытой шахты "Матросская" (Попаснянский район, Луганская область) приобрело ООО "Компания Транс-Инвест" (Кривой Рог) за 10 млн грн при стартовой цене 0,71 млн грн.

Госгенедр также продала спецразрешения на добычу янтаря, торфа, пегматита, кварцевого песка и песчано-гравийного сырья.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Госгеонедр


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