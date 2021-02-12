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Нацбанк начнет штрафовать банки за нарушение прав потребителей

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Нацбанк начнет штрафовать банки за нарушение прав потребителей

Национальный банк Украины определил порядок надзора за соблюдением банками законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг.

Для этого регулятор утвердил соответствующее Положение, говорится в сообщении НБУ.

"Такой надзор позволит обеспечить раскрытие банками полной и достоверной информации о финансовых услугах своим клиентам, чтобы они принимали взвешенные решения. Кроме того, это обеспечит соблюдение банками единых правил и требований законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг и законодательства о рекламе", –  сказано в сообщении.

Ожидается, что это будет стимулировать банки к более ответственному поведению в отношении потребителей, а также будет способствовать защите прав и интересов потребителей.

Документом определено, что надзор будет осуществляться в следующих формах: безвыездный надзор и инспекционные проверки.

Ответственным будет профильное подразделение Национального банка –  Управление защиты прав потребителей финансовых услуг.

Национальный банк будет прежде всего проверять те банки, которые имеют больший риск нарушения прав потребителей финансовых услуг.

Основными источниками о возможных нарушениях будут обращения потребителей финансовых услуг в НБУ, договоры банков с клиентами, другие документы, информация на сайтах банков и в рекламе, данные из открытых источников, а также отчетность учреждений.

Также специалисты Национального банка при осуществлении надзора имеют право запрашивать у банков дополнительную информацию, документы или письменные объяснения.

После этого регулятор будет оформлять результаты дистанционного надзора. В случае выявления нарушения специалисты Национального банка составлять справку об этом, а также предоставлять рекомендации для их устранения.

За нарушение законодательства о защите прав потребителей финуслуг Национальный банк накладывать на должностных лиц банка административные взыскания, применять к банку штрафные санкции, а также имеет право применять другие меры воздействия.

Указанные подходы предусмотрены постановлением правления Национального банка Украины от 9 февраля 2021 года №15 "Об утверждении Положения об осуществлении Национальным банком Украины надзора за соблюдением банками законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг". Постановление вступает в силу с 13 февраля 2021 года. 

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  НБУ


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