Аграрии получили 54% кредитов по программе "5-7-9%", – Минфин

За год 54% займов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" были выдани аграриям.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов в Facebook.

Наиболее активно пользуются услугами программы во Львовской (735 человек), Харьковской (505), Одесской (455), Волынской (453) и Киевской областях (421 человек).

Самыми популярными отраслями для кредитования являются: сельское хозяйство - 54%, торговля - 18% и промышленность -16%.



