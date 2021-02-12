Аграрии получили 54% кредитов по программе "5-7-9%", – Минфин
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За год 54% займов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" были выдани аграриям.
Об этом говорится в сообщении Министерства финансов в Facebook.
Наиболее активно пользуются услугами программы во Львовской (735 человек), Харьковской (505), Одесской (455), Волынской (453) и Киевской областях (421 человек).
Самыми популярными отраслями для кредитования являются: сельское хозяйство - 54%, торговля - 18% и промышленность -16%.
Джерело: Facebook
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