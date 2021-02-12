Евросоюз настаивает на расследовании махинаций с "Приватбанком", – Боррель

Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель подчеркивает необходимость гарантировать независимость антикоррупционных институций в Украине и настаивает на продолжении расследования махинаций с "Приватбанком".

Об этом Боррель сказал по окончании заседания Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе, передает Интерфакс-Украина.

"Необходимо восстановить широкое публичное доверие в украинскую судебную систему, развивать и выполнять антикоррупционную повестку дня, чтобы гарантировать независимость антикоррупционных институций. Мы также продолжаем настаивать на полном расследовании махинаций с "Приватбанком", которое произошло 6 лет назад", –сказал Боррель.

По словам Борреля, в ходе заседания стороны также обсудили "наше интенсивное сотрудничество и украинскую экономическую интеграцию".

"Мы говорили об усилиях Украины в сфере реформ, что было сделано. Но мы ожидаем, что реформы будут продолжены несмотря на пандемию, в частности, для того, чтобы укрепить верховенство права и бороться с коррупцией", – отметил Высокий представитель ЕС.

"Мы также договорились начать широкий пересмотр (того), что оба – Украина и ЕС – достигли в этом Соглашении (об ассоциации) по состоянию на сегодня", – добавил Боррель.

Как сообщалось, по данным СМИ, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) передало подозрения по делу "Приватбанка" на согласование генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, однако такое согласование все еще не получено.

В декабре Венедиктова ввела себя в состав групп прокуроров в трех основных производствах в отношении группы "Приват".

В ноябре 2019 года генпрокурор Руслан Рябошапка передал в НАБУ дело о выводе многомиллиардных средств из "Приватбанка" до его национализации бывшими владельцами банка. Речь идет о расследовании ущерба государству бывшим руководством банка в сговоре с его экс-владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым на сумму 116,8 млрд грн.

В марте 2020 года глава НАБУ Артем Сытник заявлял, что дела "Приватбанка" находятся на финальной стадии.

Напомним, привлеченная властями Украины в 2017 году компания Kroll по итогам форензик аудита "Приватбанка" подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в $5,5 млрд.

Правительство Украины по предложению Национального банка Украины и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.