В Украине за сутки зафиксировано 4 773 новых случая инфицирования COVID-19

В Украине по состоянию на утро 12 февраля зафиксировано 4 773 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели – 7 211 человек, умерло 116 пациентов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.

"4 773 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 12 февраля 2021 года. В частности, заболели 326 детей и 212 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировали – 2 тыс. человек, летальных случаев – 116, выздоровели – 7 211 человек", – написал Степанов.

Днем ранее, 11 февраля сообщалось о 5 039 новых случаев инфицирования COVID-19, 10 февраля было 3 409 новых случев, 9 февраля зафиксированы 2 656 новых случаев, 8 февраля сообщалось о 2 141 новом случае инфицирования COVID-19, 7 февраля было 3 370 новых случаев заболевания, 6 февраля сообщалось в 4 310 новых случаях коронавирусной болезни, 5 февраля зафиксированы 4 923 новых случая COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро 12 февраля составило 1 262 867 человек, 24 174 человека – умерли, выздоровели – 1 106 155 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (592), Львовской (373), Закарпатской (314), Винницкой (307) и Днепропетровской (297) областях.