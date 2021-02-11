МЭА понизило прогноз мирового спроса на нефть в этом году

Международное энергетическое агентство (МЭА, IEA) снизило прогноз мирового спроса на нефть в 2021 году на 100 тыс. б/с - до 5,4 млн б/с.

Об этом говорится в отчете МЭА.

Мировой спрос в этом году достигнет 96,4 млн б/с, восстановив около 60% объема, потерянного в результате пандемии в 2020 году, отмечает агентство в своем отчете, передает enkorr.

В то время как спрос на нефть, как ожидается, упадет на 1 млн б/с в первом квартале 2021 года по сравнению с четвертым кварталом 2020 года, благоприятные экономические перспективы лежат в основе более сильного спроса во второй половине года.

По данным агентства, запасы нефти и нефтепродуктов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в декабре падали пятый месяц подряд, снизившись на 44,6 млн баррелей - до 3,06 млрд баррелей. Это на 138,3 млн баррелей выше среднего 5-летнего уровня. При этом запасы нефти ОЭСР в декабре снизились в общем балансе на 1,1 млн баррелей.

По предварительным данным, запасы сырой нефти в странах ОЭСР в январе продолжили снижаться - преимущественно в США и Японии. В Европе запасы нефти снизились на 3,9 млн баррелей. во главе с Нидерландами (-2,6 млн баррелей). Суммарные запасы нефтепродуктов в Европе выросли на 10,2 млн баррелей.