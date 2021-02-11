НБУ заявил об отсутствии полномочий подписывать меморандум о достройке жилья "Аркады"

Национальный банк Украины не имеет правовых оснований для заключения меморандума по вопросу завершения строительства жилых комплексов банка "Аркада".

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Национальный банк действует на основании, и в пределах полномочий и способом, предусмотренными Конституцией и законами Украины. Та как АО АКБ "Аркада" находится в стадии ликвидации, то у Национального банка, исходя из требований ст. 3 закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" и ст. 76 закона Украины "О банках и банковской деятельности", отсутствуют правовые основания для заключения такого меморандума", – поясняется в сообщении, передает Интерфакс-Украина.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал о подготовке проекта меморандума и предоставлении его для подписания заинтересованным сторонам, в частности, НБУ и Фонду гарантирования вкладов физических лиц.

Как сообщалось со ссылкой на замминистра внутренних дел Антона Геращенко, меморандум по вопросу завершения строительства жилых комплексов банка "Аркада" планировалось подписать 5 февраля.

Между тем в ДТЭК "Киевские электросети" заявили, что не видят возможности взять на себя обязательства по строительству подстанции и воздушной линии для присоединения к сетям ЖК "Патриотика на озерах" в рамках меморандума, так как проект строительства предусматривался за счет заказчика присоединения и не включался в инвестпрограмму компании и план развития сетей на 2021-2025 годы.

Как сообщалось, завершить строительство жилых комплексов "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах" Фонда финансирования строительства под управлением неплатежеспособного банка "Аркада" намерена строительная компания Stolitsa Group (Киев).

НБУ 25 августа 2020 года отнес банк "Аркада" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала менее чем до одной трети минимального установленного уровня (в связи с потерей основного актива – здания главного офиса и соответствующего земельного участка), а 24 сентября принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.

Фонд гарантирования 25 сентября начал ликвидацию банка "Аркада". Согласно оценкам Фонда, ликвидация продлится до 24 сентября 2023 года.