Итоги недели: Покупки Ахметова и Веревского, рост цен и обыски в "Энергоатоме"

Главные новости экономики за неделю 8 - 12 февраля.

ФИНАНСЫ

Украина одолжила 320 миллионов евро на закупку вакцин и модернизацию "Борисполя"

Кабмин подписал два гарантийных соглашения с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) о кредите на 50 млн евро на закупку вакцин и организацию вакцинации и на 270 млн эвро для модернизации международного аэропорта "Борисполь".

Минфин увеличил размещение облигаций внутреннего займа до 13 миллиардов

Министерство финансов на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 13,09 млрд грн, разместив в том числе долларовые облигации на $206,84 млн под 3,9% годовых. Большинство ценных бумаг выкупили банки и нерезиденты.

Вложения госбанков в облигации правительства выросли за год на 117 миллиардов

Согласно данным НБУ, основными покупателями гособлигаций выступают госбанки. По итогам 2020 года портфель ОВГЗ в собственности четырех крупнейших государственных банков вырос на 116,9 млрд грн. В частности, объем ОВГЗ в собственности "Приватбанка" вырос на 55,1 млрд грн).

Нацбанк увеличил покупку валюты на межбанке до $110 миллионов

Национальный банк за неделю увеличил покупку валюты на межбанковском валютном рынке до $110 миллионов, по сравнению с $90 млн неделей ранее. Тем временем, курс гривни насколько ослабился: с 27,7711 грн/$ в начале недели до 27,844 грн/$ по итогам торгов в пятницу, 12 февраля.

Прибыль банковской системы упала из-за пандемии на 29%, – НБУ

В 2020 году украинские банки получили 41,3 млрд грн чистой прибыли, что на 29% меньше аналогичного периода 2019 года, когда банковский сектор заработал 58,4 млрд грн, подсчитали в НБУ. Больше половины прибыли обеспечил "Приватбанк" (25,3 млрд грн), тогда как самым убыточным стал государственный "Укрэксимбанк".

Нацбанк решил возобновить стресс-тестирование банков

Национальный банк возобновит стресс-тестирование банков после перерыва, введенного из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса в в прошлом году. Стресс-тесты будут проходить 30 банков, на которые приходится более 90% активов банковской системы.

Льготные кредиты за год смогли получить только 13% подавших заявки бизнесменов

С начала действия программы "Доступные кредиты 5-7-9%" банки-партнеры Фонда развития предпринимательства получили 64,64 тыс. заявок на общую сумму 80,9 млрд грн, по итогам их рассмотрения было подписано 8,63. тыс. кредитных договоров на 20,2 млрд грн, сообщили в Министерстве финансов.

МАКРОЭКОНОМИКА

Инфляция ускорилась в январе до 6,1% из-за подорожания коммуналки, – Госстат

Рост цен в январе 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 1,3%, в годовом измерении инфляция ускорилась до 6,1%. По данным Госстата, больше всего выросли цены на на продукты питания (на 1,4%) и тарифы на коммунальные услуги (на 6%).

Украинцы вновь заняли первое место по получению видов на жительство в Польше

По официальным данным, около 460 тысяч иностранных граждан имеют действующий вид на жительство в Польше. За 2020 год их численность увеличилась на 34 тыс. человек. Больше всего новых видов на жительство в прошлом году вновь получили украинцы (29,4 тыс.).

ВЛАСТЬ

Украина и ЕС начали переговоры о внесении изменений в договор о свободной торговле

Украина и Европейский союз начали консультации о дальнейшей либерализации торговли, что предусмотрено статьей 29 Соглашения про ассоциацию с ЕС. Об этом было объявлено во время визита делегации правительства Украины в Брюссель.

Зеленский подписал закон об "инвестнянях"

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями", который подразумевает предоставление господдержки для проектов с общей суммой инвестиций от 20 млн евро. Эту инициативу Зеленский озвучил год назад в Давосе.

Зеленский хочет запустить спутник "Сич" ракетой Илона Маска

Украина предварительно выбрала компанию SpaceX Илона Маска для запуска спутника "Сич 2-30 (2-1)" и в настоящее время ведет технические переговоры с ней, сообщил вице-премьер Олег Уруский, отметив, что такое решение было принято президентом Зеленским.

Минфин готовит расширение налоговой базы

Минфин готовит изменения в законодательство с целью увеличения поступлений госбюджета путем расширения налоговой базы и изменения администрирования налога на прибыль, НДС, акцизного сбора, сообщил министр финансов Сергей Марченко. При этом о введении налога на выведенный капитал сейчас речь не идет.

Комиссия по азартным играм выдала еще две лицензии на работу онлайн-казино

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей приняла решение выдать еще две лицензии на проведение азартных игр казино в интернете ООО "Геймдев" и ООО "Париматч". Первую такую лицензию 2 февраля получило ООО "Спейсикс", заплатив за нее 23,4 миллиона гривен.

Россия запретила ввоз железнодорожных колес из Украины

РФ запретила ввоз из Украины ряда ключевых компонентов ходовой части грузовых вагонов. Речь идет о литых боковых рамах и надрессорных балках для вагонных тележек, а также железнодорожных колесах, которые на рынок СНГ поставляет "Интерпайп" Виктора Пинчука

ЭНЕРГЕТИКА

ДТЭК Ахметова завершил возвращение шахт "Добропольеугля" государству

Энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова завершил процесс досрочного возвращения государству шахт "Добропольеугля", которые находились в аренде до 2059 года. При этом государство заплатит 397,8 млн грн компании "ДТЭК Добропольеуголь" Ахметова в рамках процесса расторжения договора аренды

Поставщики газа для населения пересчитали цены за январь

Около 30 газоснабжающих компаний снизили цену на газ для бытовых потребителей на январь задним числом, установив ее на уровне предельной цены, установленной Кабмином на февраль-март 2021 года, – 6,99 грн за кубометр. По данным СМИ, решение принято "по настоятельной просьбе" из Офиса президента.

Нацкомиссия впервые аннулировала лицензию поставщика газа из-за злоупотреблений

НКРЭКУ аннулировала лицензию на осуществление деятельности по поставке газа компании "Смарт Газ Систем", подавляющее большинство потребителей которой проживают в Мелитополе. По результатам проверки оказалось, что компания выставляла счета потребителям, которые уже сменили поставщика.

Кабмин и мэры договорились о компенсациях за отказ от повышения тарифов на тепло

Кабмин, мэры городов, НКРЭКУ и "Нафтогаз Украины" подписали меморандум, согласно которому до конца отопительного сезона тарифы на отопление и горячую воду расти не будут. Для этого поставщики тепла получат отсрочку для расчетов за газ и компенсацию разницы в тарифах, источник которой еще не определен.

Тем временем "Нафтогаз" повысил цену на газ для производителей тепловой энергии в январе на 20,1% (на 1 228,35 грн) по сравнению с декабрем 2020 года – до 7 331,45 грн/тыс. кубометров (без НДС и транспортировки).

Для расчетов по "зеленому тарифу" выпустят облигации на 24 миллиарда, – Витренко

"Быстрым вариантом" решения проблемы долгов перед производителями электроэнергии по "зеленому тарифу" может стать выпуск облигаций на сумму до 24 млрд грн, сообщил и.о. министра энергетики Юрий Витренко. По его словам, правительство уже работает над этим.

Верховный суд разрешил компании Ахметова не платить тариф "Укрэнерго" при экспорте электроэнергии

Верховный суд отклонил жалобу "Укрэнерго", которое пыталось взыскать с "ДТЭК Западэнерго" Рината Ахметова 425,8 млн грн задолженности за использование сетей при экспорте электроэнергии. Для этого компании Ахметова раньше через суд отменили постановление НКРЭКУ, которое устанавливало такую плату.

Аукционный комитет изменил правила продажи электроэнергии "Энергоатома" и "Центрэнерго"

Аукционный комитет по продаже электроэнергии на рынке двусторонних договоров поручил ограничить количество лотов, которые продавцы могут объединять в пакеты при проведении аукционов. Решение призвано повысить конкуренцию на ауционах государственной генерации.

Благодаря старым правилам в декабре государственные "Энергоатом" и "Центрэнерго" продали рекордные объемы электроэнергии по низким ценам компании, близкой к Игорю Коломойскому.

ТРАНСПОРТ

"Укравтодор" подписал договор о строительстве моста в Кременчуге за 11 миллиардов

"Укравтодор" подписал договор на строительство нового моста в Кременчуге стоимостью за 11,25 млрд грн с турецкой компанией Dogus Insaat Ve Ticaret.: Новый мост будет вантовым и будет иметь четыре полосы движения, по две в каждом направлении.

КОРПОРАЦИИ

"Метинвест" Ахметова оформляет контроль над Днепровским меткомбинатом ИСД

"Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского подал заявку в АМКУ на опосредованное приобретение в собственность имущественного комплекса ПАО "Днепровский металлургический комбинат" (ДМК), который ранее входил в корпорацию ИСД, а в 2017-2020 года находился под управлением менеджеров Ахметова.

Неделей раньше, 28 января, АМКУ уже предоставил разрешение на приобретение имущественного комплекса ДМК компании "Оптимал Трейд", которую также связывают с Ахметовым. Ситуация вокруг ДМК активизировалсь на фоне попыток российских кредиторов ИСД открыть дело о банкротстве корпорации в Украине.

"Кернел" Веревского покупает аграрный бизнес Хомутынника

Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил холдингу Kernel Андрея Веревского разрешение на покупку 13 аграрных предприятий, связанных с экс-нардепом Виталием Хомутынником, в том числе агрохолдинга "Каскадагро" с земельным банком в 43 тыс. га. При этом Хомутынник с 2015 года владеет 6,59% акций "Кернела".

"Альфа-Банк" покупает у польского Getin Holding банк в Украине

Польский Getin Holding S.A. 5 февраля подписал договор с намерениях с украинским покупателем о продаже 100% акций дочернего "Идея Банка". По данным СМИ, покупателем после проверки состояния актива может стать "Альфа-Банк".

"Укргаздобыча" выплатила шведской Misen 1,3 миллиарда компенсации по решению арбитража

Шведская компания Misen Enterprises AB получила $47,06 млн (1,31 млрд грн по текущему курса НБУ) от "Укргаздобычи" по решению арбитража в споре о доле в имуществе совместной деятельности (СД). В свою очередь "Укргаздобыча" получила полный контроль над скважинами и компрессорными станциями в рамках СД.

ДТЭК Ахметова договорился о реструктуризации долга с кредиторами

Энергохолдинг "ДТЭК Энерго" договорился об условиях реструктуризации долга путем конвертации части долга по существующим еврооблигациям в еврооблигации "ДТЭК Нефтегаз" на $425 млн и ставкой 6,75% годовых сроком обращения до 31 декабря 2026 года. Остальная задолженность будет конвертирована в новые еврооблигации "ДТЭК Энерго" с погашением 31 декабря 2027 года.

Веревский отсудил у Фонда гарантирования активы "Дельта Банка" на 5 миллиардов

Суды признали правомерной сделку по продаже пула кредитов на общую сумму 5 млрд грн с залогом в виде масложировых комбинатов в Одесской области и инфраструктуры порта Черноморск. В июне 2019 года компания Андрея Веревского купила их за 182,5 млн грн, хотя раньше сама предлагала за актив 906,2 млн грн.

Фирма нардепа Ефимова сохранила выданное во времена Януковича разрешение на добычу угля

Верховный Суд отменил приказ Госгеонедр о приостановлении действия спецразрешения ООО "Шахта 1-3 "Новогродовская" нардепа Максима Ефимова на добычу угля. Во времена Януковича компания получила разрешение на добычу угля на пластах действующей шахты госпредприятия "Селидовуголь".

Антимонопольный комитет утвердил рекордную сделку по продаже завода "Укрспирта"

АМКУ предоставил разрешение крупнейшему производителю этилового спита в Молдове – компании Zernoff – прибрести Мариловский спиртзавод за 120 млн грн.

Сделка стала рекордной на аукционах по приватизации заводов "Укрпирта" после того, как продажа Вишняковского спиртзавода была отменена из-за отказа покупателя уплатить обещанные 234 млн грн за актив.

Компания Новинского отсудила лицензию на добычу газа, выданную бывшим менеджерам Порошенко

Верховный Суд признал действительным спецразрешение ООО "Аркона Газ-Энергия" на добычу углеводородов на Свистунковско-Червонолуцком месторождении, поставив точку в многолетнем судебном процессе.

Это разрешение ранее принадлежало "Укрнафте", но в мае 2017 года Госгеонедр передало его "Арконе". В то время компания была оформлена на бывших менеджеров Петра Порошенко, а в марте 2020 года ее купили структуры Вадима Новинского за $8,63 млн.

Гендиректор "Интерпайпа" Пинчука уволился после двух месяцев работы

Генеральным директором компании "Интерпайп" Виктора Пинчука с 10 февраля вновь назначен Фади Храйбе. Как сообщили в "Интерпайпе", Артем Поляков, который занимал должность гендиректора с 1 января, "покинул компанию по личным причинам".

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

НАБУ провело обыски в "Энергоатоме"

Детективы НАБУ провелип обыски в НАЭК "Энергоатом" по делу о продаже электроэнергии по низкой цене в декабре 2020 года, что могло привести к убыткам предприятия в размере около 2,4 млрд грн. Тогда "Энергоатом" продал рекордный объем электроэнергии компании, близкой к Игорю Коломойскому

НАБУ начало расследование закупки китайской вакцины от коронавируса

Детективы НАБУ начали расследование уголовного производства по закупке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Речь идет о возможных злоупотреблениях при закупке китайской вакцины компании Sinovac Biotech по $17,85 за дозу с помощью частной фирмы-посредника.

Соратник Медведчука покупал телеканалы в Украине за деньги гражданской жены, – ЦПК

Покупка телеканалов "112 Украина" и NewsOne обошлась народному депутату Тарасу Козаку (ОПЗЖ) в 103 млн грн, которые он получил через офшоры от своей гражданской жены, выяснили в Центре противодействия коррупции.

Гражданская жена Козака имеет квартиру на 600 квадратных метров стоимостью $13 млн в пешей доступности от Кремля, а также формально владеет нефтяным бизнесом в России совместно с женой Виктора Медведчука Оксаной Марченко.

СБУ занялась трубопроводом окружения Медведчука

Детективы НАБУ совместно со следователями СБУ установили, что нефтепродуктопровод, который сейчас контролирует окружение Виктора Медведчука, был выведен в частную собственность благодаря сфальсифицированному выводу государственного эксперта, которому сообщено о подозрении по двум статьям УК.В СБУ заявили, что следствие намерено установить причастных к противоправной схеме и вернуть трубопровод государству.

СБУ провела следственные действия на "ArcelorMittal Кривой Рог"

Сотрудники СБУ начали проверку на "ArcelorMittal Кривой Рог" в рамках расследования дела об умышленном занижении менеджментом предприятия налогового обязательства по рентной плате за пользование недрами на 2,2 млрд грн. Летом 2019 года расследование СБУ против предприятия было урегулировано после переговоров с Офисом президента.