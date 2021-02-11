ВВП-варранты Украины могут вырасти в цене до 170%, – Deutsche Bank

ВВП-варранты могут вырасти в цене до 140-170% от номинала благодаря восстановлению экономики Украины по сравнению с текущей рыночной ценой 113%.

Об этом заявляют аналитики Deutsche Bank, передает Интерфакс-Украина.

Согласно аналитической записке Deutsche Bank, Министерство финансов Украины может продолжить выкуп этих ценных бумаг.

"Минфин выкупил 10% выпущенных варрантов в минувшем году и мы полагаем, что он сделает это еще", – сообщается в записке.

Аналитики в своих расчетах исходят из предположений, что падение ВВП Украины составило в минувшем году 4,4%, а в 2021 году экономика вырастет на 4,1%. При этом ожидается, что среднегодовой курс гривни в этом году составит 28 грн/$.

ВВП-варранты были выпущены в рамках реструктуризации госдолга Украины в 2015 году взамен еврооблигаций на номинальную сумму $3,2 млрд (20% объема реструктуризации) и не являются частью госдолга страны. Платежи по ВВП-варрантам будут осуществляться ежегодно в денежной форме в долларах США в зависимости от динамики роста реального ВВП Украины в 2019-2038 годах, однако через два календарных года – то есть между 2021 и 2040 годами.

Если прирост ВВП за год будет ниже 3% или реальный ВВП будет меньше $125,4 млрд, то выплат по бумагам не будет. В случае если прирост реального ВВП составит от 3% до 4%, выплата по бумагам составит 15% превышения показателя ВВП над 3%, а если выше 4% – то еще плюс 40% превышения показателя ВВП над 4%. Помимо этого, с 2021 по 2025 год платежи ограничены 1% ВВП. Отсутствие каких-либо ограничений по выплатам после 2025 года в случае быстрого роста ВВП критиковалась отдельными политиками и экспертами внутри страны.

Украина в середине августа 2020 года объявила о завершении выкупа на открытом рынке около 11% своих ВВП-варрантов для уменьшения выплат по ним в будущем. Ориентировочно выплаты по ВВП-варрантам в 2021 году до их частичного выкупа оценивались в $40 млн.