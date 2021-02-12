Амстердам стал главным европейским центром торговли акциями после Brexit, – FT

Амстердам обошел Лондон и стал ведущим европейским центром торговли акциями после завершения переходного периода Brexit в конце 2020 года.

Согласно подсчетам газеты Financial Times, средний оборот торгов акциями Euronext Amsterdam и нидерландских подразделений CBOE Europe и Turquoise в январе составил 9,2 млрд евро в день, что более чем в 4 раза выше декабрьского уровня, передает Интерфакс-Украина.

В то же время в Лондоне среднедневной оборот торгов акциями сократился до 8,6 млрд евро, свидетельствуют данные CBOE Europe.

Запрет на торговлю в Лондоне для европейских финансовых институтов в связи с изменением статуса британских площадок привел к переводу из британской столицы сразу после истечения срока переходного периода Brexit сделок на сумму порядка 6,5 млрд евро в день – примерно половины обычного для Лондона уровня.

По данным издания, определенный рост объемов торговли акциями после завершения переходного периода Brexit также зафиксирован в Париже и Дублине.

Эксперты отмечают, что такая ситуация не будет означать ухода тысяч рабочих мест из Лондона, в то время как налоговые последствия будут ограничены влиянием фактора сокращения объема торгов на прибыли компаний.

FT отмечает, что налоговые поступления из сферы финансовых услуг в британскую казну в прошлом году составили почти 76 млрд фунтов стерлингов.